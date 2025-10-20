De vrouwen van Nederlandse ploegenachtervolging zijn over een paar maanden topfavoriet voor olympisch goud. Bondscoach Rintje Ritsma heeft vertrouwen in het trio Antoinette Rijpma-De Jong, Marijke Groenewoud en Joy Beune. Dat blijkt ook uit het gedrag van Ritsma. Hij steunde laatstgenoemde openlijk toen ze meermaals blunderde en dat kan weer op complimenten rekenen van Marianne Timmer, een andere schaatlegende.

Marianne Timmer vindt het immers een geweldige zaak dat Ritsma de veelbesproken Beune een tijdje geleden in bescherming nam. Ze staat nu bekend als veelwinnares op meerdere afstanden, maar twee jaar geleden was er enorm veel kritiek op haar. Dat kwam door haar negatieve rol op de ploegenachtervolging. Door Beune werd Nederland namelijk tweemaal gediskwalificeerd.

Twee pijnlijke momenten

Op de WK afstanden van 2023 werd Nederland uit de uitslag gehaald omdat de enkel van Beune niet goed was afgeschermd, later dat jaar ging Beune in de fout omdat ze haar transponder (waar de tijd mee wordt gemeten) niet had omgedaan. Het resulteerde in een enorme schaatsstorm, maar Ritsma peinsde er niet over om Beune te slachtofferen. En dat kan Timmer in gesprek met Sportnieuws.nl zeer waarderen.

"Ze is een absolute topper en heeft een paar keer hele onbenullige diskwalificaties gehad. Als je kijkt waarom... the crime does not fit the penalty. Het is een veel te grote straf, maar het is een paar keer gebeurd en dan ga je dat niet nog een keer doen. Het is een heel goede leerschool. Maar zij hoort gewoon in het team. Rintje heeft dat gezien en daar naar gehandeld. En dat is een topper."

'Joy Beune is een goede keus'

Ritsma legde onlangs in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud aan Timmer uit waarom hij Beune bleef steunen, terwijl het wel 'lastige keuzes waren'. Timmer begrijpt de steun voor de topschaatsster. "Rintje wil gewoon presteren. Zij behoort tot het team, want ze is een van de beste schaatsers die Nederland heeft. Inderdaad, ze heeft een paar foutjes gemaakt en hij heeft haar beschermd. Daarna heeft zij natuurlijk prachtige prestaties geleverd, ook op de team pursuit. Dus ze heeft bewezen dat het een goede keus was."

Wat Timmer betreft is de beslissing van Ritsma dus de juiste. Beune heeft volgens haar een goede les geleerd. "Het is niet zo dat het heel gekkige toestanden waren. Je leert van die momenten, fouten maken hoort er bij. Dat is gebeurd. En nu pakken die prijzen!"

Op naar Olympische Winterspelen

Dat moet dan in februari gebeuren. Dan vinden de Olympische Winterspelen plaats. Vier jaar geleden was Beune er nog niet bij. Toen kwamen Marijke Groenewoud, Irene Schouten, Ireen Wüst en reserve Antoinette de Jong nie verder dan het brons omdat ze in de halve eindstrijd werden uitgeshakeld.