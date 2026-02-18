Tijmen Snel, Kjeld Nuis en Joep Wennemars weten waar ze aan toe zijn op de 1500 meter. De loting voor de afstand op de Winterspelen werd woensdagmiddag bekend gemaakt. Voor Nuis is dat goed nieuws, want hij krijgt de tegenstander waar hij op hoopte.

Nuis wenste enkele uren voor de loting namelijk dat hij in de buitenbaan tegen de Chinees Zhongyan Ning mocht starten. En de regerend olympisch kampioen heeft gelijk, want hij mag het inderdaad tegen Ning opnemen en in de buitenbaan starten. Dat gebeurt in rit dertien, als kort daarvoor de andere twee Nederlanders zijn geweest. Waarom wil Nuis graag tegen Ning? "Omdat hij heel hard start, hij heeft een beetje dezelfde manier van rijden. Met Ning kun je echt tot aan de laatste meters battelen als je een goede rit hebt", liet hij woensdag weten in een interview.

Joep Wennemars en Tijmen Snel

Tijmen Snel rijdt in rit twaalf tegen Taiyo Nonomura. In rit elf komt Joep Wennemars als eerste Nederlander in actie. Hij treft Daniele di Stefano uit Italië. Wennemars had op de 1000 meter veel pech met zijn tegenstander omdat hij op de laatste kruising werd gehinderd door Lian Ziwen. Daardoor liep hij zeer waarschijnlijk een (bronzen) medaille mis. Hij deed nog een re-skate, maar kwam niet meer tot een betere tijd. Op de 500 meter speelde hij geen rol van betekenis, maar hij wil op de 1500 meter wat laten zien.

Slotakkoord van Jordan Stolz

Topfavoriet Jordan Stolz start pas in de slotrit. Hij moet afrekenen met regerend wereldkampioen Peder Kongshaug. Andere prominenten zijn Finn Sonnekalb en Sander Eitrem (rit 14), Vladimir Semirunniy (rit 6) en Metodej Jilek (rit 7). Halverwege het programma vindt er een dweilpauze plaats. De drie Nederlanders zitten er dus na.