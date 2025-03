Loting dag 2 WK afstanden: Jutta Leerdam en Femke Kok ontlopen elkaar, gelukje voor Jenning de Boo

De WK afstanden zijn begonnen. Dag 1 was behoorlijk succesvol voor Nederland met twee gouden medailles, twee zilveren en een bronzen. Wat heeft de tweede dag in petto? Onder anderen Femke Kok, Jutta Leerdam en Jenning de Boo betreden het ijs. Lees hieronder wie hun tegenstanders zijn.

De tweede dag bestaat net als de openingsavond uit vier onderdelen: de ploegenachtervolgingen bij de vrouwen en mannen en de 500 meters. In tegenstelling tot gisteren zijn nu de ploegenonderdelen als eerste aan de beurt.

Ploegenachtervolging vrouwen

Namens Nederland doen Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong in actie bij de ploegenachtervolging. Op de World Cups was dat een succesvol trio. Twee van de drie vrouwen kwamen donderdag al in actie bij de 3000 meter. Beune werd wereldkampioene, terwijl Groenewoud enigszins teleurstelde. Zij zal dus revanche willen nemen op dit onderdeel.

Start: 19.00 uur

Rit Team 1 Team 2 1 Canada China 2 Italië Noorwegen 3 Japan Verenigde Staten 4 Duitsland Nederland (Beune, Groenewoud, Rijpma-de Jong)

Ploegenachtervolging mannen

In tegenstelling tot de vrouwen zijn de mannen niet favoriet op dit onderdeel. Met Chris Huizinga, Beau Snellink en Marcel Bosker heeft het wel goede rijders in huis. Snellink won donderdag zilver op de 5000 meter achter Sander Eitrem, die vrijdagavond met Noorwegen de tegenstander is. Eitrem wordt bijgestaan door Patrick Kongshaug en Sigurd Henriksen.

Start: 19.30 uur

Rit Team 1 Team 2 1 Frankrijk België 2 China Japan 3 Verenigde Staten Italië 4 Nederland (Huizinga, Snellink en Bosker) Noorwegen

500 meter vrouwen

Dan is het tijd voor Leerdam, Kok en Angel Daleman. Twee van de drie werden donderdag wereldkampioen op het onderdeel teamsprint. De nog altijd pas 17-jarige Daleman schreef daarbij geschiedenis. Op de 500 meter komt de nummer 2 van de NK afstanden al in de derde rit in actie tegen Rose Laliberte-Roy uit Canada.

Wereldkampioene Kok is daarna aan de beurt wat Nederlanders betreft. Zij schaatst al in rit 7 tegen Ruining Tian uit China. Leerdam neemt het een race later op tegen de Zuid-Koreaanse Na-Hyun Lee. Kok en Leerdam moeten vervolgens wel even wachten wat hun tijd waard is. Onder anderen Erin Jackson komt nog in actie dan, al is dat pas in de voorlaatste rit.

Start: 20.12 uur

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 Brooklyn McDougall (Can) Sofia Thorup-Prosvirnova (Den) 2 Fran Vanhoutte (Bel) Darja Vazhenina (Kaz) 3 Angel Daleman Rose Laliberte-Roy (Can) 4 Sophie Warmuth (Dui) Rio Yamada (Jap) 5 Jingziqian Wang (Chi) Anna Ostlender (Dui) 6 Karolina Bosiek (Pol) Julie Nistad Samsonsen (Noo) 7 Ruining Tian (Chi) Femke Kok 8 Jutta Leerdam Na-Hyun Lee (Zko) 9 Serena Pergher (Ita) Kristina Silaeva (Kaz) 10 Yukino Yoshida (Jap) Kurumi Inagawa (Jap) 11 Kaja Ziomek-Nogal (Pol) Erin Jackson (VS) 12 Min-Sun Kim (ZKo) Andżelika Wójcik (Pol)

500 meter mannen

Daar zijn alle ogen natuurlijk gericht op superster Jordan Stolz. De Amerikaan won de afgelopen twee jaar deze afstand, maar sinds kort heeft hij er stevige concurrentie bij vanuit Nederland. Jenning de Boo werd onlangs de eerste Nederlander onder de 34 seconden. Het sprintkanon van Team Reggeborgh heeft geluk dat hij ná Stolz in actie komt. Hij weet dus wat de te kloppen tijd is.

Rit Binnenbaan Buitenbaan 1 David Bosa (Ita) Janno Botman 2 Christopher Fiola (Can) Sanghyeok Cho (Zko) 3 Tae-Yun Kim (Zko) Zhiwen Xue (Chi) 4 Bjørn Magnussen (Noo) Ryota Kojima (Jap) 5 Anders Johnson (Can) Piotr Michalski (Pol) 6 Zach Stoppelmoor (VS) Ziwen Lian (Chi) 7 Marten Liiv (Est) Wataru Morishige (Jap) 8 Yevgeniy Koshkin (Kaz) Merijn Scheperkamp 9 Damian Żurek (Pol) Jun-Ho Kim (Zko) 10 Laurent Dubreuil (Can) Tatsuya Shinhama (Jap) 11 Jordan Stolz (VS) Cooper Mcleod (VS) 12 Jenning de Boo Marek Kania (Pol)

