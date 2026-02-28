SCHAATSEN

Loting NK allround | Klassementsleider Marcel Bosker op 1500 meter tegen grootste concurrent, Marijke Groenewoud haakt af

Redactie Sportnieuws.nl • 20:27, 28-02-2026 / Laatste Update: 20:30, 28-02-2026
Marijke Groenewoud ©NLBeeld

Zondag is de slotdag van de NK allround in Thialf. Marcel Bosker leidt het klassement bij de mannen, Marijke Groenewoud bij de vrouwen. Groenewoud gaat echter niet van start op dag twee, dus het klassement gaat sowieso op de schop. De lotingen voor de 1500 meters van zondag zijn bekend.

Groenewoud, winnares van de mass start op de Olympische Winterspelen in Milaan, is al geplaatst voor de WK allround van volgende week. Ze doet mee aan de NK allround om haar benen te testen. En die zijn uitstekend, getuige haar zege en toptijd bij de 3000 meter van zaterdag. Ze weet genoeg en laat zondag verstek gaan.

Merel Conijn stapte na de 500 meter uit het toernooi en deed niet meer mee aan de 3000 meter. Zij uitte afgelopen week kritiek op de schaatsbond, die Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Groenewoud heeft aangewezen voor het WK. Daardoor zijn er op het NK geen tickets meer te verdienen voor dat WK. Gioya Lancee staat tweede in het algemeen klassement van het NK allround. Ze schuift zondag bij aanvang van dag twee dus op naar de eerste plek.

Marcel Bosker

Bij de mannen is er onrust rondom Marcel Bosker. De leider na de openingsdag wil niet met de pers praten. Zijn team Reggeborgh laat weten dat Bosker ontevreden is over de aanwijsplekken voor de WK allround. Bosker kreeg geen aanwijsplek.

Bosker liet op de 5000 meter zien dat hij in vorm is. Remco Stam is de nummer 2 van het klassement en Louis Hollaar, de winnaar van de 500 meter, staat derde.

Loting 1500 meter vrouwen, 10.30 uur

De nieuwe klassemengsleider Gioya Lancee rijdt in de laatste rit tegen Jade Groenewoud.

1

Tosca Mulder

Hilde Noppert

2

Britt Breider

Maud Blokhorst

3

Evi de Ruijter

Amy van der Meer

4

Lieke Huizink

Kim Talsma

5

Evelien Vijn

Naomi van der Werf

6

Sanne in 't Hof

Nynke Tinga

7

Sanne Westra

Rosalie van Vliet

8

Melissa Wijfje

Meike Veen

9

Gioya Lancee

Jade Groenewoud

Loting 1500 meter mannen, 11:25 uur

Klassementsleider Marcel Bosker treft in de slotrit nummer twee, Remco Stam.

1

Mathijs van Zwieten

Pelle Bolsius

2

Loek van Vilsteren

Jasper Tinga

3

Michiel de Groot

Hidde Westra

4

Edsger van Felius

Niels van Reeuwijk

5

Jur Veenje

Yves Vergeer

6

Chris Brommersma

Jelle Koeleman

7

Beau Snellink

Jasper Krommenhoek

8

Jorrit Bergsma

Ties van Seumeren

9

Louis Hollaar

Remo Slotegraaf

10

Marcel Bosker

Remco Stam

Afsluitende 10.000 meter en 5000 meter

De loting voor de slotafstanden is nog niet bekend. Pas na de 1500 meter wordt het rittenschema gemaakt voor de afsluitende 5000 meter bij de vrouwen en 10.000 meter bij de mannen.

