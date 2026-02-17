De Nederlandse mannen zijn ternauwernood geplaatst voor de halve finales van de ploegenachtervolging op de Olympische Spelen in Milaan. De veelbesproken schaatsers Chris Huizinga, Marcel Bosker, Stijn van de Bunt en reserve Jorrit Bergsma moeten bondscoach Rintje Ritsma aan een medaille helpen na jaren van gedoe op het teamonderdeel. Lees hier alles over de loting en data.

Bij de mannen is één ding al duidelijk: er komt sowieso een nieuwe olympisch kampioen. Noorwegen won op de Winterspelen in Beijing (2022) en Pyeongchang (2018), maar werd zonder Sander Eitrem in de trein vijfde in de kwartfinales. Een plek bij de beste vier was nodig om naar de halve finales te mogen. Nederland drukte de Noren uit die top-vier en ging dus als laatste land naar de halve finale van dinsdag. Daarin treft het gek genoeg niet de 'Pain Train' uit de Verenigde Staten, die wereldkampioen en wereldrecordhouder zijn.

Halve finales ploegenachtervolging

De Amerikanen zijn torenhoog favoriet voor goud in Milaan, maar werden in de kwartfinales op tijd geklopt door thuisland Italië. De ploeg van topper Davide Ghiotto ging daardoor als eerste door en treft nummer vier Nederland in de eerste halve finale op dinsdag 17 februari. Om 14.30 uur moeten de twee trio's het rechtstreeks tegen elkaar opnemen voor een plek in de grote finale om het goud en zilver. De verliezers moeten het doen met de troostfinale om brons. Daarin komt dus Nederland of Italië en aan de andere kant Amerika of China.

Om de vrouwen heen

Na de halve finales is het bijna twee uur wachten op de medailleraces. Om 16.22 uur is eerst de 'B-finale' om het brons, waarna om 16.28 uur de grote finale om het goud en zilver is. Tussendoor zijn de halve finales en grote finales bij de vrouwen op de ploegenachtervolging. Daarin maken wereldkampioenen Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud een goede kans op goud.