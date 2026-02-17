De vrouwen en mannen van de Nederlandse ploegenachtervolging op de Olympische Spelen in Milaan zijn doorgedrongen tot de finaledag van de teamafstand. De trio's van bondscoach Rintje Ritsma schaatsen daardoor komende week om de medailles. Lees in dit artikel wanneer, hoe laat en tegen wie de team pursuit voor de vrouwen, met Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud, is.

De ploegenachtervolging is al jaren het ondergeschoven kindje van TeamNL op de Winterspelen. Door de versplinterde teams trainen schaatsers nauwelijks samen en dat leverde een schamel resultaat van één gouden olympische medaille op sinds het 'ontstaan' van de afstand in 2006. Maar zeker de vrouwen maken dit keer een zeer goede kans om een einde te maken aan die droogte. Joy Beune, Antoinette Rijpma-de Jong en Marijke Groenewoud zijn een geoliede machine en werden al wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

Missie duidelijk: minstens één rit winnen

Met reserve Bente Kerkhoff er ook nog bij kan Nederland er tegenaan in de halve finales. Waar de kwartfinales nog tijdritten waren en de beste vier doorgingen, zijn de halve finales weer rechtstreekse ritten die de ploeg alleen maar hoeft te winnen om naar de grote finale te mogen. De verliezers van de halve finale schaatsen erna nog een verliezersfinale om het brons. Ook daarin moet het rechtstreekse duel gewonnen worden voor een medaille. De missie is dus simpel: minstens één rit winnen en de medaille is zeker. Maar tegen wie doen de Nederlandse topschaatssters dat?

Datum, tijd en loting

Maandag 16 februari is er helemaal geen langebaanschaatsen. Dinsdag 17 februari is de grote dag van de ploegenachtervolging. De halve finales van de vrouwen worden vanaf 14.52 uur in de middag gereden. Eerst moeten de Verenigde Staten en olympisch kampioen Canada tegen elkaar en daarna komen de Nederlandse vrouwen het ijs op. Zij nemen het in een rechtstreeks duel op tegen wereldrecordhouder Japan. De winnaars rijden om 16.47 uur de grote finale om het goud. De strijd om het brons is een paar minuten eerder, om 16.41 uur.