De internationale schaatstop komt dit weekend in actie in Thialf voor de derde World Cup. Het programma is aangepast na de wedstrijden in Noord-Amerika en er keert een Nederlandse topper terug op de eerste dag. Bovendien staat er een clash tussen Joep Wennemars en Jordan Stolz te wachten. Bekijk hier de loting.

Bij de World Cup in Heerenveen worden de langste afstanden verreden. In tegenstelling tot Salt Lake City en Calgary rijden de vrouwen 5000 meter in plaats van 3000. Bovendien keert Merel Conijn terug in de race. Zij stond bij de eerste World Cups haar plekje af aan Elisa Dul. In Thialf start ze de eerste rit in de A-groep. Joy Beune krijgt daardoor nieuwe concurrentie. Zij greep in Noord-Amerika de macht en komt in actie in de slotrit.

5000 meter vrouwen

Ook Bente Kerkhoff gaat van start in de A-groep. Sanne In 't Hof en Marijke Groenewoud rijden op de 5000 meter op het tweede niveau.

Bij de mannen wordt vrijdag de 1500 meter verreden. Daar kan het publiek thuisrijders Wesly Dijs, Tijmen Snel, Joep Wennemars en Kjeld Nuis in actie zien. Wennemars gaat in rit 8 de strijd aan met Amerikaans fenomeen Jordan Stolz. Nuis mag de afstand afsluiten.

1500 meter mannen

Hij liet na de World Cup in Calgary al weten dat hij uitkijkt naar de wedstrijden in Thialf. "Gezellig voor thuispubliek", schreef hij op Instagram.

De eerste dag wordt afgesloten met de 1000 meter bij de vrouwen. Jutta Leerdam rijdt de slotrit op haar favoriete afstand. Het is de vraag hoe ze hersteld is van haar ongeluk. De schaatsster liep verwondingen op nadat ze van de weg werd gereden tijdens een fietstraining. Haar directe tegenstander is de Amerikaanse Brittany Bowe.

Uitblinker Femke Kok komt een rit eerder in actie tegen landgenote Isabel Grevelt. Ook Antoinette Rijpma-de Jong en Marrit Fledderus zijn vrijdag te bewonderen in Thialf.

1000 meter vrouwen

