Op sociale media word je aan het begin van het nieuwe jaar doodgegooid met mensen die terugblikken naar 2016. Ook schaatsicoon Marianne Timmer doet in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud een duit in het zakje en blikt terug op tien jaar geleden. "Het was een zwaar laatste jaar."

In de allereerste grote trend van 2026 blikken mensen massaal terug naar 2016. Ook schaatsgrootheid Timmer blikt terug op tien jaar geleden. "De tijd vliegt", begint ze. 2016 was het laatste jaar dat de drievoudig olympisch kampioene actief was als schaatscoach.

'Dat was heel heftig'

"Het was een zwaar laatste jaar", concludeert Timmer. "Ik had Thijsje Oenema in mijn team die te horen kreeg dat ze ziek was." De pupil van Timmer kreeg destijds de diagnose melanoomkanker. "Gelukkig is dat allemaal goed gekomen. Maar dat was heel heftig."

In datzelfde jaar stopte ook een van de toppers uit het team van Timmer, namelijk Margot Boer. "Margot kondigde ook aan om te stoppen. Dat had best veel impact op het team." Boer was tijdens de Spelen van 2014 in Sotsji namelijk nog zeer succesvol. Zo behaalde ze een bronzen plak op de 500 meter en 1000 meter. Daarmee was ze de eerste Nederlandse die twee olympische sprintmedailles behaalde op één Spelen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Veelbewogen jaar'

Verder ging het coachen van een team niet altijd op rolletjes, zo legt Timmer uit. Randzaken brachten vaak onrust met zich mee. "Het was ook altijd lastig om sponsors rond te krijgen voor het team. Het was altijd een puzzel om de budgetten sluitend te krijgen." Daarom komt Timmer ook met ene passende conclusie voor haar 2016: "Het was een veelbewogen jaar."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Beluister Sportnieuws.nl Dromen van Goud