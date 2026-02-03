Bijna alle Nederlandse topschaatsers moeten in Milaan één man verslaan om een gooi te kunnen doen naar olympisch goud. Mannen als Jenning de Boo, Kjeld Nuis en zelfs Jorrit Bergsma gaan de komende weken de strijd aan met de Amerikaanse schaatssensatie Jordan Stolz. Schaatslegende Marianne Timmer heeft verontrustende woorden voor hen. "Hij steekt er met kop en schouders bovenuit."

In de nieuwste aflevering van de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud geeft schaatsicoon Timmer een uitgebreide voorbeschouwing op de aankomende Olympische Spelen. Daarin bespreekt ze ook de buitenlandse concurrentie voor de Nederlandse topschaatsers. Eén naam springt dan natuurlijk gelijk in het oog.

'Die man hakt alles in stukjes'

Dat is uiteraard die van Stolz. De 21-jarige Amerikaan won dit seizoen zestien gouden medailles in de World Cup, verspreid over vier afstanden. Volgens Timmer is Stolz dan ook de gedoodverfde favoriet om zich te kronen tot de koning van Milaan. Zo komt hij in actie op de 500 meter, 1000 meter, 1500 meter en op de massastart.

"Als Jordan Stolz wint, dan is het ook niet met een klein beetje, maar met een enorme afstand. Dan is het gelijk een baanrecord of wereldrecord", zo begint de 51-jarige schaatslegende, die vervolgens verontrustende woorden heeft voor de Nederlanders. "Die man hakt alles in stukjes. Een prachtige schaatser om te zien. Hij oogt ook cool en is niet gestrest. Hij steekt er met kop en schouders bovenuit."

Bekijk hieronder de aflevering van Dromen van Goud met Marianne Timmer, waarin ze uitgebreid vooruitblikt op de Olympische Spelen in Milaan. Tekst gaat verder onder de video.

'Levensgevaarlijk'

Toch liet één man de afgelopen World Cup in Inzell zien dat Stolz te kloppen is, namelijk Damian Zurek. De Pool won beide 500 meters bij de laatste World Cup, in Inzell. De Europees kampioen op die afstand is dus serieus iemand om rekening mee te houden in Milaan. "Levensgevaarlijk", zo omschrijft Timmer Zurek.

Deze extra zware concurrentie is slecht nieuws voor de regerend wereldkampioen op de 500 meter, namelijk De Boo. Hij wist in Duitsland geen podiumplaats te behalen. Toch is er volgens Timmer nog geen reden tot paniek. "Jenning de Boo was in Inzell niet zoals hij zou kunnen. Maar als ik naar zijn interviews kijk; de rust zelve en niets aan de hand. Op mij komt het over dat hij Inzell heeft gebruikt als trainingsrit. Ik verwacht dat er meer in zit. Zijn zelfreflectie vind ik dus zeer sterk."

De olympische 500 meter van de mannen wordt gereden op zaterdag 14 februari.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.