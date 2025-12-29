Kjeld Nuis plaatste zich maandag op het OKT voor zijn derde Olympische Winterspelen op rij, maar na afloop was hij vooral bezig met het drama voor zijn vriendin Joy Beune. De drievoudig olympisch kampioen liep volledig leeg na zijn eigen race en dat kan voormalig topschaatsster Marianne Timmer wel begrijpen.

Beune is de regerend wereldkampioene en won alle drie de World Cups waar ze dit jaar aan meedeed op de 1500 meter, maar toch zal ze niet van de partij zijn op die afstand bij de Spelen in Milaan. Ze eindigde na een misslag met een miniem verschil als vierde op het OKT en dus valt ze buiten de boot.

'Dat kwam echt uit zijn tenen'

Nuis kwam even later zelf in actie op de 1000 meter en wist daar zijn startbewijs voor de Spelen veilig te stellen, maar daar was hij niet mee bezig in het interview na afloop. Hij sprak vooral zijn onvrede uit over dat Beune zich op de 1500 meter niet plaatste. "Kjeld ging emotioneel helemaal los en dat kwam echt uit zijn tenen", vertelt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Dat Nuis in staat was om na de teleurstelling voor zijn geliefde nog de derde plek te pakken op de 1000 meter zorgt voor lof van Timmer: "Je moet je voorstellen: hij ziet zijn vriendin natuurlijk rijden, want je kijkt toch naar elkaars rit en je leeft enorm mee. Dan zie je gebeuren dat zij een vierde plek pakt terwijl ze in het voorseizoen alles heeft gewonnen. Jij moet daarna nog de 1000 meter rijden, waar ook een moordende concurrentie is, en dan moet je je ook nog focussen op je eigen rit... Het is wel heel knap wat Kjeld Nuis hier heeft laten zien. Hij zat helemaal met Joy in zijn maag en dat is wel begrijpelijk."

'Dit is wat het is'

Nuis plaatste na afloop zijn vraagtekens bij de hele opzet van het OKT, want hij vond dat iemand als Beune vooraf al aangewezen had moeten worden. Timmer is het daar echter niet helemaal mee eens: "Dit is wat het is. Je ziet hier wel dat mensen moeten presteren onder druk. Dit is wel een heel ander toernooi als dat je hier nu in NK of een World Cup rijdt. Het is voelbaar. Het is heel stil als er gereden moet worden. Het is aan alle kanten een mega intens toernooi. En dat ga je zometeen op de Spelen ook krijgen."

Wel ziet Timmer dat een OKT vooral in het nadeel is van de toppers: "Joy Beune, Femke Kok en Jenning de Boo zijn mensen die dan een aanwijsplek zouden moeten krijgen. Die hebben hier alleen maar wat te verliezen. Ja, dat is wel een verschil als dat jij als de underdog komt."

"Joy heeft het hele jaar het al laten zien en nu heeft zij eigenlijk alleen maar wat te verliezen. Ze maakt een klein foutje, want iets zat niet lekker met haar pak, waardoor ze uit disbalans raakt. Dat heeft haar nu de kop gekost en dat is extra zuur. Maar ik vind het wel mooi om te zien wat er onder deze druk gebeurt met mensen", aldus de drievoudig olympisch kampioene.

Aanpassing aan OKT?

Timmer vindt dan ook dat er over vier jaar weer een OKT moet worden gehouden, maar snapt wel als er wordt gekeken naar eventuele aanpassingen. "We hebben ook weleens een tweede OKT gehad. Ik heb zelf ooit een keer mijn been gebroken, dus ik heb toen een tweede OKT gereden en daardoor hebben ook andere sporters nog een keer een trial kunnen rijden. Dat dat zou dan nog een van de mogelijkheden zijn. Er zijn meerdere wegen naar Rome."

De voormalig topschaatsster ziet het echter vooral als een teken dat het goed gaat met het Nederlandse schaatsen als er dit soort discussies gevoerd worden: "Wij zitten nu met een luxe probleem dat we gewoon op alle afstanden een heel hoog niveau hebben hier in Nederland en dat maakt het heel lastig."

