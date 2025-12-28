Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) heeft al voor veel emotie gezorgd. Er was grote vreugde bij de geplaatste schaatsers, maar ook teleurstelling voor de toppers die tekort kwamen. Marianne Timmer wijst een 'grote verliezer' aan op het toernooi. "Hij is totaal uit vorm."

Dat zegt de ex-topschaatssters over Beau Snellink in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Volgens haar is Snellink 'de grote verliezer van dit seizoen'. "Ja toch wel ja, vooral in die rit tegen Bergsma.... Dat verschil was heel duidelijk."

Snellink kwam zondag in actie op de 10.000 meter. Hij reed in de slotrit tegen de ervaren Jorrit Bergsma, die tweede werd achter Stijn van de Bunt. De 24-jarige van Team Essent moest het doen met de negende tijd: 13:11.28.

"Hij is totaal niet in het ritme gekomen wat hij kan en hij is totaal uit vorm", aldus Timmer. "Het gaat niet vloeiend en hij moet hard werken. En die anderen zijn wel in vorm en dan zie je dat het meteen heel veel extra energie kost."

Het is extra pijnlijk omdat Snellink juist degene was die op de World Cups het negende startbewijs voor Nederland heeft binnengehaald. "Ja, wel pijnlijk", vindt Timmer. Dat startbewijs heeft hij ternauwernood nog binnengehaald. Dat is heel zuur."

Plekje geven

"Ik denk dat hij dit wel even goed allemaal een plekje moet geven", vervolgt Timmer. Ze hoopt dat hij zich nog kan herpakken na de deceptie op het OKT. "Ik denk wel dat dat even nodig is. Hij heeft niet niet kunnen laten zien wat hij in huis heeft."

Advies voor Rintje Ritsma

De slechte vorm van Snellink heeft ook gevolgen voor de ploegenachtervolging. De schaatser was een vaste schakel in de trein, maar die lijkt niet mee te kunnen gaan naar de Spelen. Stijn van de Bunt zou zijn vervanger kunnen zijn, en werd zelfs al benaderd door bondscoach Rintje Ritsma.

"Nou ja, goed, we hebben nog die 1500 meter. Maar ook voor Rintje wordt het weer een leuke uitdaging wat voor team hij zometeen op kan stellen", aldus Timmer. "Ze zouden dan toch wel iets meer met elkaar moeten gaan trainen. Maar dat komt allemaal wel goed."

Ze denkt dat Marcel Bosker, Chris Huizinga en Van de Bunt een goed team zouden vormen. Met wellicht nog Bergsma als reserve. "Nou dan hoeft Rintje daar ook niet meer over na te denken."

