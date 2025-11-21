Femke Kok reed vorig weekend een fabelachtig wereldrecord op de 500 meter. Met het aankomende schaatsweekend in Calgary voor de deur, zou het zomaar kunnen dat er weer een Nederlander een prachttijd gaat neerzetten. De ogen zijn in Canada gericht op onder meer Jenning de Boo. Schaatslegende Marianne Timmer doet een hoopvolle voorspelling over de jonge topsprinter.

Kok reed in Salt Lake City een sensationele 36.09 en verbrak daarmee de toptijd uit 2013 van Sang-Hwa Lee. Bij de mannen staat het wereldrecord al een aantal jaar op 33,61 (Pavel Koelizjnikov), al kwam De Boo vorige week heel dichtbij: 33,63. De Nederlander is dus in topvorm en dat schept de nodige verwachtingen, zo blijkt uit de woorden van Timmer in de Sportnieuws.nl-videoserie Dromen van Goud.

Timmer verwacht veel van De Boo

De drievoudig olympisch kampioene kijkt handenwrijvend uit naar de verrichtingen op het snelle Canadese ijs. Kan De Boo daar een wereldrecord schaatsen? "Hij heeft zeker kansen om het wereldrecord daar te pakken, ja", voorspelt Timmer. Dat heeft niet alleen met de vorm van De Boo te maken. Volgens Timmer spelen ook de omstandigheden in Calgary een enorme rol. Die moeten namelijk ideaal zijn om een absolute toptijd te rijden.

"Het hangt ook een beetje af van de weersomstandigheden. Is er lage druk, of niet? Dan is alles mogelijk. Dus ook dit weekend wordt het weer heel erg leuk."

Regen aan records

In aanloop naar het vorige schaatsweekend kondigde Timmer al aan dat er wel eens records konden sneuvelen. Het resulteerde in drie nieuwe mondiale toptijden. "Ja, en het regende persoonlijke records. Het was wel echt een mooi weekend."

De toptijd van De Boo kwam tot stand na een paar frustrerende resultaten. Zo stelde hij op de 1000 meter eerder nog teleur met een tiende plek. Vervolgens was de Nederlander getergd en dat resulteerde in een toptijd op de 500 meter. "Op de een of andere manier wakker je iets extra's aan en dat kwam op de 500 helemaal tot zijn recht", zag Timmer. "En er zit nog meer in, want hij zat in de laatste binnenbocht en waaide daar helemaal uit. Dus, aankomend weekend..."

