Topschaatsster Martina Sáblíková (38) neemt na de WK allround afscheid van de sport. "Het resultaat zal dit weekend slecht zijn, maar ik wil hier schaatsen voor de mensen. Dit is mijn laatste wedstrijd. Ik wil hier zijn", laat de Tsjechische schaatsicoon weten.

De cirkel is rond voor Sablikova. Bijna 25 jaar geleden stond de toen 15-jarige gespannen topschaatsster als broekie in een vol Thialf. Dit weekend neemt ze afscheid van de topsport op precies dezelfde plek tijdens het allroundtoernooi. Hoewel het Tsjechische schaatsicoon verwacht slechte resultaten te zullen boeken, wil ze kosten van het kost nog één keer het ijs van Thialf onder haar schaatsen voelen en afscheid nemen van het publiek.

Sablikova werd onlangs geplaagd door een ziekte, waar haar lichaam nog niet volledig van hersteld is. "Ik heb laatst een inspanningstest gedaan op de fiets, met ademmeting. Normaal haal ik daar waarden die bij topvorm horen. Nu zat ik daar ver onder. Ik kan niet normaal ademen en mijn spieren werken niet zoals gewoonlijk", vertelt ze in gesprek met Schaatsen.nl.

Emotioneel afscheid

Omdat haar lichaam nog niet hersteld is reed ze alleen zaterdag de 500 en 3.000 meter. Winnen of presteren is het de Tsjechische dan ook niet om te doen. "Het resultaat zal dit weekend slecht zijn, maar ik wil hier schaatsen voor de mensen. Dit is mijn laatste wedstrijd. Ik wil hier zijn", aldus Sablikova.

De emotie was dan ook groot toen Sablikova aan de start verscheen bij de 3000 meter. Nadat Thialf massaal de handen op elkaar hield, barstte de Tsjechische in tranen uit. Het publiek schreeuwde haar naar de finish en even liet ze dan ook een glimp van haar oude vorm zien.

i Martina Sablikova bedankt coach Petr Novak op bijzondere wijze in Thialf.

Publiek in Nederland

Sablikova onderhoudt een speciale band met de Nederlandse schaatsfans. "Als je hier rijdt, maakt het niet uit of je 3,55 of 4,10 rijdt. Het applaus is ongelooflijk. Dat emotioneert me altijd."