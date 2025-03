Merel Conijn wil het verschil maken tijdens WK afstanden: 'Oorlog mag nooit de toekomst van een kind bepalen'

Merel Conijn schaatst tijdens de WK afstanden in Hamar niet alleen voor een wereldtitel. Dat laat ze weten op Instagram. Ze zet zich namelijk ook in voor een goed doel. Veel sporthelden steunen de schaatsster in haar bijzondere actie.

"Deze week ga ik in Hamar volle bak voor de 3000 en 5000 meter, maar dit keer schaats ik niet alleen voor goud. Ik schaats ook voor (donaties voor) War Child", schrijft Conijn op Instagram.

Oorlog

Ze wil graag haar steentje bijdragen nu er zo veel narigheid is in de wereld. "Oorlog domineert het nieuws. Het verwoest kinderlevens. Ik voel me, net als heel veel mensen, machteloos. Maar we kunnen wel degelijk een verschil maken."

De 23-jarige zal dit weekend tijdens de WK het War Child-logo op haar pak dragen. "Om zo aandacht te vragen voor hun belangrijke werk. Want net als War Child geloof ik dat oorlog de toekomst van een kind nooit mag bepalen."

Doneren

De organisatie zet zich in voor mentale (nood)hulp, onderwijs en bescherming aan kinderen in oorlog. Conijn roept haar volgers op om te doneren via haar eigen actiepagina. "Duizend keer dank", schrijft ze alvast. "En nu: racen."

Steun van topsporters

De langebaanschaatsster kan al rekenen op steun uit de sportwereld. Zo laat wielrenster Demi Vollering in de reacties van zich horen. "Heel mooi doel. Succes merel", schrijft zij. Ook waterpoloster Simone van de Kraats reageert: "Wat goed."

WK afstanden

De WK afstanden vinden plaats van 13 tot en met 16 maart in het Noorse Hamar. Conijn komt donderdag direct in actie op de 3000 meter. Zaterdag rijdt ze ook nog de 5000 meter, op die afstand werd ze dit seizoen Nederlands kampioen.