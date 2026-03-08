De illustere carrière van Miho Takagi zit er na zondag op. De Japanse veelvraat neemt nog deel aan de WK allround in Heerenveen en hangt haar schaatsen daarna aan de wilgen. In het verleden vocht ze veel wedstrijden uit met onder meer Ireen Wüst. Die kan dan ook op een bedankje rekenen van haar voormalige rivale.

Miho Takagi won zo'n beetje alles dat er te winnen viel op de lange baan. Onder meer diverse wereldtitels, zowel allround als sprint, prijken op haar palmares. Daarnaast bekroonde de 31-jarige Japanse haar carrière met tweemaal olympisch goud. In 2018 was het in Pyeongchang goud op de achtervolging, in Peking pakte ze de eerste plaats op de 1000 meter.

Schaatspensioen

Maar aan al het goede komt een einde. De pupil van de Nederlandse schaatscoach Johan de Wit houdt het na dit weekend voor gezien. Op de Olympische Spelen in Milaan en Cortina zette ze haar naderende afscheid nog eens extra glans bij met een drietal bronzen plakken. Zowel op de 500 meter, de 1000 meter als de achtervolging eindigde Takagi als derde.

Ondanks haar puike prestaties op de Winterspelen op de kortste afstanden, besloot de atlete uit Noord-Japan in Thialf alleen nog aan de WK allround mee te doen. Dat gaat na de eerste dag behoorlijk goed. Takagi begint aan de laatste dag op plek 2, vlak achter koploper Ragne Wiklund. Goud is dus zelfs nog mogelijk op de afsluitende dag.

Duels met Wüst

In het verleden vocht Takagi zeer veel gevechten uit met Ireen Wüst. Beide schaatsters stonden bekend als experts op de middellange afstanden, waarmee ze elkaar, en die andere afzwaaiende grootheid Martina Sablikova, vaak tegenkwamen. Op Instagram plaatst Wüst dan ook een mooi afscheidsbericht voor haar eeuwige concurrenten, waar Takagi weer op reageert.

"Einde van een tijdperk! De laatste race van legendes Martina Sablikova en Miho Takagi", zo begint Wüst haar story op Instagram. "Het was een absolute eer om tegen jullie te racen. Bedankt voor alle inspiratie, de ongelooflijke gevechten en onvergetelijke momenten. Veel succes!"

WK allround

Takagi reageert in haar eigen verhaal op het bericht van Wüst. "Bedankt! Ik werd verliefd op het toernooi door jou en Martina Sablikova", laat de Japanse optekenen. Sablikova hield het na zaterdag al voor gezien, terwijl Takagi nog een 1500 meter én een 5000 meter rijdt. Daarna zal de Japanse alleswinnaar met schaatspensioen gaan. Een medaille ligt zeker nog in het verschiet voor haar. Het zou in ieder geval een passend afscheid zijn.