Met de teamsprint bij de mannen kwam er een einde aan het World Cup-seizoen in Inzell. Nederland kwam in de slotrit tegen Polen in actie en reed een degelijke race, die resulteerde in de derde tijd op dit niet-olympische onderdeel. De overwinning en het baanrecord gingen naar de Verenigde Staten.

Namens Nederland verschenen Stefan Westenbroek, Kayo Vos en Merijn Scheperkamp aan de start. Bondscoach Rintje Ritsma kon vooraf kiezen uit vier rijders, maar Jenning de Boo meldde zich later af, waardoor het trio definitief werd vastgelegd.

Westenbroek ging hard van start, waardoor Vos direct vol moest aanzetten om het gat te dichten wat lang op zich liet wachten. Daardoor liep het niet helemaal vlekkeloos en moesten de mannen veel energie gebruiken. Na een goede slinger van Vos was het aan Scheperkamp om de achterstand van ongeveer een seconde op de Amerikanen goed te maken in de slotronde. Dat lukte niet volledig, waardoor Nederland uiteindelijk bleef steken op een tijd van 1.19,33.

De strijd om de overwinning ging zodoende overtuigend naar de Verenigde Staten. De Amerikanen reden naar een tijd van 1.17,61, waarmee zij niet alleen de teamsprint wonnen, maar ook een nieuw baanrecord noteerden in Inzell. Noorwegen eindigde als tweede met 1.18,27, terwijl Nederland met de derde tijd het podium completeerde.

Groot contrast met Thialf

De derde plaats in Inzell stond in schril contrast met de eerdere teamsprint in Heerenveen. Daar won Nederland met Stefan Westenbroek, Jenning de Boo en Tim Prins overtuigend de World Cup-teamsprint en pakte het trio een baanrecord. In Thialf wist Nederland toen de Verenigde Staten terug te slaan na een weekend waarin Jordan Stolz op meerdere afstanden domineerde. In Inzell ontbrak De Boo en lukte het Nederland niet om opnieuw mee te doen om de overwinning.

Dames op eenzame hoogte

Bij de vrouwen verliep de teamsprint eerder deze middag zeer succesvol voor Nederland. Marrit Fledderus, Naomi Verkerk en Isabel Grevelt reden naar de overwinning in Inzell met een tijd van 1.25,52, goed voor een nieuw baanrecord. Het verschil met Canada bedroeg ruim een seconde, terwijl Duitsland als derde eindigde.

