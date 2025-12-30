Jarenlang behoorde Mats Stoltenborg tot de top van de Nederlandse marathonschaatsers. Ook op de langebaan heeft de schaatser zijn sporen verdiend. Toch kondigde de 33-jarige Stoltenborg dinsdag overwachts zijn afscheid van de sport aan. Een vervelende blessure en veel onzekerheid spelen hem parten. "Dan gaat het ook malen in je hoofd."

Stoltenborg was een decenia lang een vast gezicht in het Nederlands schaatspeloton, zowel op de marathon als op de langebaan. De 33-jarige rijder van Team De Haan Westerhoff kondigde dinsdag echter aan zijn schaatsen aan de wilgen te gaan hangen aan het einde van dit seizoen.

Onverwachtse aankondiging

Tijdens de afgelopen NK afstanden in oktober kwam Stoltenborg nog in actie in Thialf. Op de 5.000 meter eindigde hij als zeventiende en op de massastart kwam hij tot een knappe zesde plek. Succesvoller was Stoltenborg de afgelopen jaren op de marathon. Zo won hij meerdere Marathon Cups, waaronder de openingswedstrijd van dit seizoen. De schaatser uit Hoofddorp staat momenteel dan ook vijfde in het algemeen klassement. De aankondiging van zijn afscheid komt dan ook onverwachts.

Vorig seizoen kampte Stoltenborg nog met een blessure aan zijn liesslagader, waarna hij geopereerd moest worden. " Ik heb sindsdien niet meer mijn echte topniveau kunnen bereiken, en dat is alleen maar frustrerend", verklaart Stoltenborg aan het Noordhollands Dagblad.

Grote onzekerheid

Ondanks de operatie bleek Stoltenborg nog in staat wedstrijden te winnen. Toch is het voor hem gissen waarom hij soms forse tegenslagen heeft. " Feit is dat ik voel dat het de laatste weken wedstrijd na wedstrijd minder goed gaat. En ik weet gewoon niet waaraan dat ligt."

Stoltenborg heeft zichzelf dan ook al flink door de molen laten halen. " We zijn opnieuw van alles gaan uitzoeken, net zoals ik vorig seizoen heb gedaan. Ik heb mijn materiaal gecheckt, ben bij fysio's geweest, heb bloedtesten gedaan. Alles om uit te zoeken waarom ik gedurende het seizoen minder wordt." Ook uit die onderzoeken kon hij de vinger niet op de zere plek neerleggen. "Het rare is, op de fiets heb ik nergens last van. Laatst nog tijdens het trainingskamp in Calpe in Spanje fietste ik nog steeds hard. En we stappen weer op het ijs en ik verzuur weer als een gek, echt bizar."

Deze fysieke onzekerheid werkte ook door tot de mentale gezondheid van de schaatser die in 2022 nog actief was in de World Cup namens Nederland. " Het is gek dat het in het begin van het seizoen wel lukt en nu niet meer. Dan gaat het ook malen in je hoofd, ga je denken waar het aan kan liggen. Het antwoord is vooralsnog dat we dat niet weten", aldus Stoltenborg, die aangeeft de laatste races van het seizoen alsnog 'de beuk erin te gaan gooien'.

