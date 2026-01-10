Vladimir Semirunniy was niet te houden op de EK afstanden. Overtuigend vloog de 23-jarige Russische Pool naar de winst op de 5000 meter. Dan zou je denken: dat is een kanshebber voor olympisch goud in Milaan. Maar Semirunniy mag vooralsnog niet naar de Winterspelen op die afstand. Tot verbazing bij zijn Nederlandse coach Henk Hospes.

Op het stugge ijs in het Poolse Tomaszów Mazowiecki hield Semirunniy huis. Hij dook diep onder het baanrecord van Sander Eitrem. De Pool kwam in 6.11,134 over de finish en was daarmee bijna vier seconden sneller dan de Noor Eitrem. "Het is fantastisch wat hij heeft laten zien natuurlijk", zegt Hospes, die assistent-bondscoach is in Polen.

Semirunniy (voorlopig) niet naar Olympische Spelen

Des te vervelender is het dat Semirunniy nog niet op de startlijst van de Olympische Spelen staat op de 5000 meter. De Pool scoorde simpelweg niet goed genoeg op de World Cups, om kans te maken op directe plaatsing. Semirunniy is dus afhankelijk van andere landen. "Maar een goed land gaat het ook niet weggeven aan hem, want dan hebben ze er een concurrent bij", aldus Hospes.

"Hij doet het steengoed. Het kan goud, zilver, brons zijn (op de Olympische Spelen, red.). Het is wel een kandidaat die echt mee kan doen", vindt de Nederlandse coach. "Het is voor de sport gewoon zonde."

Poolse volkslied

De 23-jarige Semirunniy werd geboren in Rusland, maar stapte over naar Polen door de Russische invasie in Oekraïne in 2022. Hij werd met open armen ontvangen in Polen, waar hij in augustus 2025 officieel staatsburger werd. Zaterdag zong hij uit volle borst het volkslied mee na zijn gouden medaille op de 5 kilometer.

"Hij heeft de Poolse taal snel eigen gemaakt. In het begin was het een beetje moeilijk. Ik weet het als geen ander, want ik spreek geen woord Pools. Het is echt heel moeilijk, maar hij doet het wel. Dat is hem te prijzen", stelt Hospes. "Hij is ook dankbaar voor alle Poolse mensen die hem geholpen hebben. Wat ze hebben gedaan om hem in te burgeren, dat is gewoon fantastisch."

