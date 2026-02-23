Voor Joep Wennemars verliepen de Olympische Spelen in Italië anders dan vooraf gehoopt. Het beeld dat de jonge schaatser wordt aangetikt door zijn Chinese opponent ging de hele wereld over en staat voor altijd op ons netvlies. Schaatslegende Sven Kramer steunt zijn landgenoot en noemt het 'bad luck'.

Ergens in een ander scenario zou Joep Wennemars nu heel erg blij en trots zijn. Een medaille op de 1000 meter had er namelijk zeker in gezeten. Helaas weten we inmiddels allemaal hoe anders het uiteindelijk verliep. Nadat Lian Ziwen hem aantikte, verloor de Nederlander veel snelheid en kwam hij nipt te kort voor een bronzen medaille. Tot overmaat van ramp eindigde hij ook op de 1500 meter, weliswaar zonder 'aangeschaatst' te worden, ook op de ondankbare vierde plek.

Frustratie

Het zorgde voor veel frustratie en verdriet bij de atleet uit Dalfsen. In het heetst van de strijd had hij het zelfs over 'het in duigen vallen van zijn olympische droom'. Ook vader Erben leefde erg mee met zijn zoon. Enkele dagen later is de frustratie ietwat gezakt, maar blijft het natuurlijk altijd flink balen.

Schaatslegende Sven Kramer spreekt zich voor de camera van Sportnieuws.nl uit over zijn jonge landgenoot. "Ik ben megatrots op Joep. Hij heeft het moeilijk gehad op de 1000 meter. Daarna kwam hij sterk terug op de 1500 meter en dan is het frustrerend dat je net geen podium pakt."

"Maar die frustratie zit niet in die 1500 meter, maar natuurlijk in die 1000 meter", zo vervolgt de viervoudig olympisch kampioen. Het beeld van een woeste Wennemars net na afloop van de race tegen de Chinees Ziwen deed menig sporthart breken van verdriet.

'Respect'

"Ik heb niets meer dan respect voor Joep", laat Kramer optekenen. "Hij was natuurlijk op koers voor brons en wellicht zilver, maar dat zullen we nooit weten. En dat is natuurlijk ook het frustrerende voor hem."

"Ik denk dat Joep supergoed was op het juiste moment. En dan heeft hij gewoon bad luck wat erg frustrerend is", legt de commercieel directeur van Team Essent uit. Voor die ploeg van trainer Jac Orie rijdt ook Wennemars.

Toekomst

Over de toekomst van de nog altijd pas 23-jarige Wennemars is Kramer positief gestemd. "Uiteindelijk is Joep natuurlijk nog heel jong. Er zijn er genoeg die de Spelen aan het begin van hun carrière missen en op latere leeftijd dan toch de prijzen pakken. Dat is voor hem zeker een houvast. Joep is een winnaar en dan komt het extra hard aan", zo besluit de inmiddels gestopte schaatser uit Heerenveen.

Druk programma

Voor Wennemars kan de focus, misschien wel fijn, direct op de aankomende weken. Komend weekend staat in Heerenveen het NK Sprint op het programma. Daar staat de jonge schaatser op de startlijst. Bovendien is er nog een kleine kans dat hij een aanwijsplek krijgt voor het WK Sprint, weer een week later en ook in Thialf. Het schaatsseizoen van Wennemars zit er voorlopig dus nog niet op.