Buiten het geweld op de NK afstanden om heeft een andere Nederlandse schaatsster zich óók geplaatst voor de wereldbekers. De 24-jarige Ju-Lin de Visser schaatste zich voor Taiwan naar de felbegeerde tickets op de World Cups op de 500 meter en de 1500 meter. Zij maakt dus bijzondere dingen mee in haar nog korte carrière.

Voor afgelopen zomer kondigde De Visser trots aan dat ze vanaf dit seizoen voor Taiwan uitkomt. De 24-jarige werd op eenjarige leeftijd in Nederland geadopteerd, maar hield van haar roots. Daardoor maakte ze in 2024 de keuze om een jaar lang niet voor de Nederlandse ploeg uit te komen, zodat ze daarna de definitieve overstap mocht maken naar Chinese Taipei, zoals haar nieuwe land internationaal bekend staat. Een kleine vijf maanden na haar aankondiging van land gewisseld te zijn, beleeft ze een absoluut hoogtepunt.

'Een bijzondere mijlpaal'

"Een bijzondere mijlpaal dit seizoen, ik heb me weten te plaatsen voor mijn eerste World Cups. Het was een periode van veel trainen, de juiste balans vinden tussen werk en sport, en zelf alles regelen. Een uitdaging, maar juist dat maakt deze overstap extra waardevol", zegt De Visser op haar LinkedIn. Zij komt uit voor Team FrysK in Nederland, maar schaatst dus haar internationale wedstrijden voor Taiwan. "Elke stap is onderdeel van een groter proces: mezelf blijven uitdagen, blijven ontwikkelen en mijn ervaringen gebruiken om de sporters met wie ik werk nog beter te kunnen begeleiden."

'De normen en waarden zijn heel anders'

De Werkendamse schaatsster had zich officieel ook voor de NK afstanden van dit weekend in Thialf geplaatst, maar die sloeg ze dus over om voor haar nieuwe land in actie te komen voor het eerst. De fysiotherapeute, die begon in het kunstschaatsen, merkt in haar korte tijd als Taiwanese, al grote verschillen. "De normen en waarden zijn bijvoorbeeld heel anders. Zo moet ik onder andere letten op mijn omgang met mensen. Nederlanders zijn direct en zelfs voor Nederlandse begrippen ben ik erg direct. Dat gaat er in Azië toch wat anders aan toe", zei ze eerder in gesprek met Omroep Brabant.

'Financiële kwestie'

De Visser blijft voorlopig in Heerenveen wonen en maakt alleen voor de World Cups de uitstapjes naar het buitenland. "In Nederland is het goed geregeld voor de toppers. De bond in Taiwan is niet zo groot en professioneel. Ik moet bijvoorbeeld de reizen, het verblijf, de deelname aan wedstrijden en kleding zelf betalen. Het is een financiële kwestie, maar ik heb het er allemaal voor over om de World Cups te halen."