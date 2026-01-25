De Nederlandse teamsprint bij de mannen eindigde tijdens de World Cup in Inzell in een derde plaats. In de slotrit tegen Polen bleef Oranje steken op een tijd van 1.19,33, terwijl de Verenigde Staten met een baanrecord naar de overwinning reden. Vooral de openingsfase van de race bleek bepalend voor het verdere verloop.

Stefan Westenbroek ging zoals gebruikelijk hard van start en vervulde daarmee zijn vaste rol binnen de sprinttrein. Al snel zag hij dat de aansluiting achter hem niet optimaal was. "Ik was wel lekker weg", vertelde hij bij de NOS. "Ik kon op het scherm zien wat er achter mij gebeurde met Kayo en zag een groot gat." Bij de kruising probeerde hij dat nog te corrigeren door kort in te houden, maar in de bocht bleek het verschil nog altijd aanwezig. "Toen dacht ik: ik rijd door."

Daardoor kwam de druk meteen bij Kayo Vos te liggen. "Zijn talent is hard beginnen, daar moet je hem niet in afremmen", concludeerde hij na afloop. "Het was aan mij om het gat dicht te rijden en daar had ik veel moeite mee." Vos was uitgesproken zelfkritisch. "Dat zijn keiharde feiten: ik had dat gat moeten dichten." Vooral in de beginfase ging het mis, waardoor later in de race veel energie verloren ging.

'Hij is misschien te aardig voor mij'

Westenbroek probeerde zijn ploeggenoot daarbij in bescherming te nemen en wees erop dat het normaal gesproken wél goed kan uitpakken. Op de vraag of hij misschien te mild was in zijn oordeel, reageerde Vos met een glimlach: "Hij is misschien te aardig voor mij, maar hij praat gewoon goed."

Merijn Scheperkamp keek met realisme naar het optreden van het trio. "Ik had er eerlijk gezegd niet echt de verwachting van", gaf hij toe. "Ik voelde me ook niet superfit." Volgens Scheperkamp viel of stond de race met de aansluiting in het begin. "Stefan moet je in zijn waarde laten door hard te starten. Voor Kayo moet het dan net goed vallen om er strak achter te zitten. Als dat niet lukt, zie je dat er te veel energie weggaat."

NK sprint volgende doel van Westenbroek

Ondanks de derde plaats keek Westenbroek met een redelijk gevoel terug op zijn World Cup-weekend. Na een periode van onzekerheid, vooral in de bochten, voelde zijn rijden beter. "Vandaag ging dat al een stuk beter." Met het NK Sprint als volgende doel sloot hij af: "Uiteindelijk ga ik wel met een goed gevoel naar huis."

