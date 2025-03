Nederlandse topschaatsers krijgen hoopvol nieuws over grote concurrent voor WK afstanden: 'Het is niet ideaal'

De WK afstanden staan voor de deur in het Noorse Hamar. Daar hopen namens als Sander Eitrem, Ragne Wiklund en Peder Kongshaug het thuispubliek te belonen met een medaille. Toch zijn er zorgen om Eitrem, die in januari Europees kampioen allround werd.

Eitrem kende geen vlekkeloze voorbereiding op de wereldkampioenschappen in eigen land. Tegenover TV 2 zegt bondscoach Bjarne Rykkje dat zijn pupil ziek is geweest. De eerste symptomen kwamen na de laatste World Cup in Heerenveen van vorige week. "Alles was een beetje zwaarder dan normaal, maar in de afgelopen dagen is het verrassend goed gegaan", onthult Rykkje.

In bubbeltjesplastic

Desondanks doet de Noorse ploeg het rustig aan met hun protegé. Zo hoeft Eitrem zich niet te melden in de Noorse media. "We willen niet dat hij in aanraking komt met te veel mensen. We zijn erg voorzichtig met hem en willen hem rust geven." Het was de bedoeling dat Eitrem naast landgenoten Kongshaug en Wiklund het aanwezige journaille toesprak.

Een paar appjes later werd toch duidelijk hoe het met de hoofdpersoon zelf gaat. 'Ik heb vorige week een paar dagen gehad dat ik me niet lekker voelde. Gelukkig train ik nu weer regelmatig en kijk uit naar de wereldkampioenschappen', schreef de bronzen medaillewinnaar van de 5000 meter bij de WK afstanden in 2024.

'Alarmbellen gaan niet af'

Rykkje zegt dat 'er nog geen alarmbellen afgaan', maar erkent ook: "Het is niet ideaal. In een ideale wereld had Sander voor anderhalve week getraind en zijn goede vorm behouden." Wat voor invloed de gebrekkige voorbereiding heeft op de WK afstanden van Eitrem weet de oud-schaatser niet. "Sander had voor de WK in Calgary ook veel last van ziekte", aldus Rykkje. Toen won Eitrem brons op de 5 kilometer.

Dat is juist de afstand die op de openingsdag (donderdag) op het programma staat. In de voorlaatste rit schaatst Eitrem tegen de Nederlander Beau Snellink. Verder doen Jorrit Bergsma en Chris Huizinga mee. "Alles is mogelijk, maar de concurrentie is zwaar", zei Eitrem een maand geleden tegen het medium. "Het kan beide kanten opgaan", verwacht Rykkje. "Het kan ook goed zijn om uit te rusten, het is niet per sé iets slechts."

Europees kampioen allround

Eitrem werd in januari Europees kampioen allround in Thialf door onder meer de 5000 meter te winnen. Toen was hij dik twee seconden sneller dan Snellink. Ook bij het World Cup-klassement op die afstand eindigde de Noor bovenaan, wat hem vanzelfsprekend favoriet maakt bij de WK in eigen land.