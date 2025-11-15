De Nederlandse schaatsers bleken in Salt Lake City niet opgewassen tegen favoriet Jordan Stolz op de 500 meter. De Amerikaan won met een tijd van 33,88. Stefan Westenbroek kende een pijnlijke aftocht nadat hij hard ten val kwam. De snelste Nederlander was Jenning de Boo met een tijd van 34,23. Hij werd tiende.

De eerste Nederlander die in actie kwam op de 500 meter was Joep Wennemars. Tijdens de vierde rit klokte hij 34,33, waarna al snel duidelijk werd dat dat niet genoeg zou zijn voor een zege op deze afstand.

Salt Lake City opgeschrikt door harde val

Na Wennemars werd Utah Olympic Oval tijdens de rit van Stefan Westenbroek. De Nederlander kwam hard ten val en greep direct naar zijn achterhoofd. Hij stond wel zelf weer op, maar zette dus geen tijd neer. Na zijn val werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd om het ijs te prepareren.

De Boo en Diniz tegenover elkaar

Jenning de Boo en Sebas Diniz stonden tegenover elkaar, maar reden niet de rit die ze hadden gehoopt. De Boo noteerde 34,23 op het scorebord en was daarmee goed voor de tiende plaats. Diniz klokte 34,67.

