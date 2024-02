NK allround | Antoinette Rijpma-de Jong wint vijfde nationale titel na mooi gevecht met Elisa Dul

Antoinette Rijpma-de Jong heeft in Heerenveen voor de vijfde keer het NK allround gewonnen. Ze stond na drie afstanden bovenaan het klassement en wist op de afsluitende 5000 meter haar voorsprong met verve te verdedigen tegen Elisa Dul, haar enige overgbleven concurrente. Rijpma-de Jong pakt daarmee haar vijfde titel op het NK allround. Merel Conijn won de afsluitende 5000 meter en greep het brons in het klassement.

Titelverdedigster Rijpma-de Jong stond na de eerste dag bovenaan en sloeg een mooi gat door de 1500 meter met bijna een seconde voorsprong te winnen. Ze verdedigde op de slotafstand een voorsprong van ruim zeven seconden, maar ze was zelfs sneller dan Dul op de 5000 meter en daarmee was de titel binnen. Ook plaatst ze zich daarmee voor het WK allround.

Fenomenale Conijn

Merel Conijn reed met een geweldige 5000 meter naar de derde plek in het klassement. Ze won de afstand met een tijd van 6.55,62 en troefde daarmee Melissa Wijfje en Robin Groot af in de strijd om de bronzen medaille. De tijd was net geen persoonlijk record.

Basis op de 1500 meter

Rijpma-de Jong legde de basis voor haar titel op de kortere afstanden. Ze was zaterdag veruit de snelste op de 500 meter en was zondag op de 1500 meter bijna een seconde sneller dan Dul. Het gat dat ze daarop sloeg was dus te groot voor Dul om te dichten. Met haar vijfde titel komt ze op gelijke hoogte met Ria Visser en heeft ze er nu eentje meer dan Ireen Wüst. Allen Stien Kaiser won vaker het NK allround: zes keer.

Eindstand NK allround

Antoinette Rijpma-de Jong 157.919 Elisa Dul 158.808 Merel Conijn 160.360 Melissa Wijfje 161.430 Robin Groot 162.058 Reina Anema 163.967 Kim Talsma 166.265 Jade Groenewoud 167.401

Uitslag 1500 meter

Antoinette Rijpma-de Jong 1.53,47 Elisa Dul 1.54,42 Melissa Wijfje 1.55,49 Merel Conijn 1.55,95 Robin Groot 1.56,54 Reina Anema 1.57,92 Kim Talsma 1.58,51 Jade Groenewoud 1.58,99 Meike Veen 1.59,14 Esmee Visser 2.00,24

Uitslag 5000 meter