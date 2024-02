NK allround | Chris Huizinga heeft grote marge op slotafstand, Beau Snellink wint 1500 meter

Chris Huizinga is hard op weg naar de winst bij het NK allround. Hij werd derde op de 1500 meter, maar heeft een grote voorsprong op de rest op de slotafstand. Beau Snellink won de afstand en staat nu tweede. Marcel Bosker ging niet van start.

Het toernooi raakte nog voor het begin van de laatste dag een belangrijke kanshebber voor de titel kwijt. Bosker, de nummer twee in het klassement, was zaterdag openhartig over zijn worsteling met mentale problemen en besloot een dag later niet meer van start te gaan. Daardoor reden er negentien schaatsers de 1500 meter.

Marcel Bosker meldt zich af voor slotdag NK allround na worsteling met mentale problemen: 'Er komen dingen uit het verleden op' Marcel Bosker heeft zich afgemeld voor de slotdag van het NK allround. De schaatser zit momenteel niet lekker in z'n vel. Dat zei hij zaterdagmiddag na de eerste afstand op het NK allround. Hij kende een slecht weekend op de WK afstanden in Calgary en twijfelde zelfs om überhaupt te rijden op het NK allround. Nu heeft Bosker zich voor de laatste dag alsnog teruggetrokken.

Snelle Snellink

Snellink was de snelste van die negentien met een persoonlijk record van 1.47,04. Slotegraaf was met 1.47,42 tweede en Huizinga, die zaterdag de 5000 meter won, reed de derde tijd in 1.47,53. Kars Jansman stond in het klassement vlak achter Snellink voor de 1500 meter, maar was meer dan een seconde langzamer.

Afsluitende 10.000 meter

Het NK allround wordt zondag afgesloten met de 10.000 meter. De beste acht schaatsers na drie afstanden mogen daar aan meedoen. Huizinga heeft op de laatste afstand meer dan vijftien seconden marge op Snellink. Jansman staat derde en moet meer dan twintig seconden goedmaken op Huizinga. Door de afwezigheid van Patrick Roest en de afmelding van Bosker is het zeker dat er een nieuwe Nederlands kampioen gaat komen.