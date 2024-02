NK sprint | Merijn Scheperkamp neemt leiding over van Kjeld Nuis, top vier maakt nog kans op de titel

Merijn Scheperkamp heeft bij het NK sprint de koppositie gepakt door een sterke 500 meter. Hij was zondag de snelste op die afstand en greep ten koste van Kjeld Nuis de leiding in het klassement. Het belooft een spannend slot te worden, want de verschillen tussen de bovenste vier mannen zijn erg klein. Later op de zondag is de afsluitende 1000 meter.

Nuis ging na de eerste dag aan de leiding, maar werd op de hielen gezeten door drie jonkies: Wennemars (21), Scheperkamp (23) en Prins (20). De verschillen waren erg klein na de eerste twee afstanden en dus moest de definitieve beslissing gaan vallen op zondag.

Scheperkamp had zaterdag al de eerste 500 meter gewonnen en deed dat zondag opnieuw. Hij was net ietsje langzamer dan een dag eerder, maar dat gold ook voor zijn concurrenten. Zij kwamen niet in de buurt van Scheperkamp: Prins werd zesde, Nuis zevende en Wennemars achtste.

Razendspannend slot

Het betekent dat het een heel spannend slot gaat worden van het NK, want er zit nog steeds weinig verschil tussen de vier mannen. Scheperkamp heeft een marge van 0,32 seconden op Nuis op de afsluitende 1000 meter. Wennemars moet 0,70 seconden goedmaken en Prins 0,74 seconden.