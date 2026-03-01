Gioya Lancee pakte zondag op overtuigende wijze de titel op de NK allround in Thialf. De topschaatsster noemt de eindzege 'het mooiste moment' uit haar carrière, maar had liever tegen de grote favorieten gereden.

Lancee pakte op de NK de eindzege na uitstekende tijden op onder andere de 1500 meter en de 5000 meter. Voor het eerst in haar loopbaan werd ze Nederlands kampioen en dat is voor de schaatsster 'het mooiste moment uit haar carrière'. Zo vertelt ze tegenover Sportnieuws.nl.

"Als je die vlag krijgt en het hele publiek gaat dansen en klappen, dan komt dat besef", luidt de eerste reactie van Lancee na haar zege op de NK. "Ik was alleen maar blij dat het was gelukt. Ik had natuurlijk een goede uitgangspositie dus het was zaak om gecontroleerd te rijden en dan gaat het vanzelf wel pijn doen. Dat is natuurlijk minder prettig, maar ik wist dat het wel goed zou komen als ik zo bleef rijden."

Afwezigheid van de favorieten

Lancee pakte haar titel wel zonder dat de grote favorieten op het ijs stonden tijdens de NK allround. Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Marijke Groenewoud hebben al een aanwijsplek voor de WK allround en sloegen de Nederlandse kampioenschappen over. Laatstgenoemde reed zaterdag nog wel, maar deed dat als voorbereiding op de WK. Zondag kwam Groenewoud al niet meer in actie.

Voor Lancee doet het in ieder geval niets af aan haar titel. "Ik heb eigenlijk wel een goede vorm, dus het is heel fijn dat het aan het eind van het seizoen in een weekend zo bij elkaar valt. Ik vind het wel jammer dat de favorieten er niet waren. Ik strijd natuurlijk liever tegen ze, maar ze waren er niet. Dus nu kon ik voor de titel gaan."

'Ik ga de boeken in'

Lancee mag ondanks haar titel op de NK dus niet starten op de WK volgende week in Thialf. Tot nu toe lijkt het ook niet dat ze juridisch gaat proberen alsnog een aanwijsplek af te dwingen. "Ik hou me daar niet echt mee bezig. Ik wilde na gisteren gewoon deze titel vasthouden. Wat er dan uitkomt, geen idee. Ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ik heb laten zien dat ik in vorm ben en dat ik goede tijden kan rijden, dus voor mezelf is dat veel waard. Ik ga de boeken in, dus dat is lekker."