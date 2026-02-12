Stijn van de Bunt moet nog even in spanning afwachten of hij daadwerkelijk deel uitmaakt van de olympische ploegenachtervolging bij de mannen. De jonge Nederlandse schaatser moest via de pers te horen krijgen dat de beslissing over de invulling van het team nog altijd niet is gemaakt.

In eerste instantie ging de 21-jarige Van de Bunt er vanuit dat hij wel zeker was van een plaats in de ploegenachtervolging. "Maar dat is schijnbaar nog helemaal niet duidelijk", aldus Van de Bunt in gesprek met NOS.

Herstel

"Het is nu de vraag of Jorrit of ik het beste herstel van de 10 kilometer. Dat is op zich niet erg, maar het had wel van tevoren gecommuniceerd mogen worden", aldus een licht geïrriteerde Van de Bunt. Bondscoach Rintje Ritsma nam die beslissing hoogstpersoonlijk, alleen vergat hij blijkbaar om de schaatsers zelf in te lichten.

"Ik las het nieuws tot mijn verbazing zelf in de pers", zo meldde de jongeling na afloop van zijn training. De invulling van de Nederlandse ploegenachtervolging bij het schaatsen is dus nog altijd niet zeker. Marcel Bosker en Chris Huizinga zijn wél al zeker van deelname aan het enige teamonderdeel binnen het langebaanschaatsen.

Zowel Bergsma als Van de Bunt kwamen meermaals in actie op de ploegenachtervolging. Wel blijft het constant zoeken naar de ideale samenstelling, na het afhaken van Patrick Roest. Tijdens de presentatie van de Olympische ploeg na afloop van het OKT werd Van de Bunt samen met Huizinga en Bosker neergezet als selectie van de ploegenachtervolging.

Het beoogde Nederlandse mannentrio op de ploegenachtervolging deed al gezamenlijk mee aan de 5000 meter. Dat ging met gemengde resultaten. Huizinga eindigde daarin op plek 7 als beste Nederlander, voor Van de Bunt (9de) en Bosker (11de). Bergsma rijdt dus samen met Van de Bunt ook nog de 10 kilometer op vrijdag.

Eenmaal goud

Dinsdag 17 februari staat de ploegenachtervolging bij de mannen op het programma. Nederland behoort steevast tot de outsiders op het onderdeel, maar meestal niet tot de topfavorieten. Eenmaal wist Nederland goud te pakken op het onderdeel. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji veroverden Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen toen de gouden medaille.