Of Kjeld Nuis de Jake Paul is in de relatie met Joy Beune? 'Nee, absoluut niet!'

Kjeld Nuis en Joy Beune waren dinsdagavond te gast bij Sophie & Jeroen. Daar werd het stel een 'showkoppel' genoemd. Beune wees daarbij direct met haar vinger naar haar vriend.

Nuis zat tijdens het tv-programma ook 'op zijn praatstoel', terwijl Beune wat rustiger was. Nuis kreeg de vraag voorgeschoteld of hij 'de Jake Paul van hun relatie is'. "Nee, absoluut niet!", reageerde de 34-jarige topschaatser met een lach op zijn gezicht.

Jutta Leerdam, een andere topper in de schaatswereld, heeft een relatie met de wereldberoemde Paul. Hij is influencer én bokser. Hij is inmiddels zelfs bezig met het leren van Nederlands.

Minder gamen

Tijdens het gesprek ging het ook over de relatiestruggles van Beune en Nuis. Zo besteedde Nuis niet genoeg aandacht aan zijn vriendin, maar aan het gamen. In gesprek met goede vriend Rico Verhoeven werd hij er door de vechtsporter op gewezen dat hij zijn vriendin snel uit eten moest nemen. Beune gaf aan dat haar vriend nu inderdaad veel minder gamet.

Invloed op elkaar

Gordon en Olcay Gulsen zaten ook aan tafel bij Sophie & Jeroen en mengden zich maar wat graag in het gesprek. Gulsen vroeg zich af of de resultaten van beide schaatsers effect hebben op elkaar. Nuis gaf aan dat hij 'nog zenuwachtiger is voor haar wedstrijd dan voor zijn eigen wedstrijd'. Als Beune niet goed heeft gereden, rijdt hij ook met een raar gevoel in zijn buik.

"Als het allebei lekker gaat, zit je wel in een lekkere flow." Gordon moest daar smakelijk om lachen en kon al invullen wat er vervolgens thuis zou gebeuren.

WK afstanden

Beune won op de WK afstanden goud op de ploegenachtervolging en de 5000 meter en brons op de 1500 meter. Nuis pakte op de 1500 meter voor mannen zilver en nog brons op de 1000 meter. Volgens week staan de WK sprint en allround op het programma in Inzell als seizoensafsluiter.