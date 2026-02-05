Nog twee nachtjes slapen voor Joy Beune en dan mag zij, samen met Marijke Groenewoud en Merel Conijn, het spits afbijten op de Olympische Spelen in Milaan. Op de 3000 meter ligt voor Beune de enige kans op een individuele medaille tijdens dit toernooi, en daar is ze zich maar al te goed van bewust.

In een behoorlijk lege mixed zone voelt het momenteel als de stilte voor de storm. Buiten een handjevol Nederlandse journalisten is het nog rustig in de schaatshal van Milaan. Joy Beune verschijnt na haar training met een rugzak vol pins om te vertellen over haar eerste indrukken in Italië: “Het is best leuk eigenlijk, in het olympisch dorp hangt een goede sfeer, er komen nu steeds meer teams aan en we krijgen de tijd goed door.”

Vasthouden aan het raceplan

Het leven in het dorp zorgt voor de nodige afleiding voor Beune, die op de openingsdag meteen vol aan de bak moet. Ze windt er geen doekjes om: ze gaat in Milaan voor het hoogst haalbare. Op de vraag of goud ook echt 'moet', reageert ze nuchter: “Als ik alleen maar het einddoel voor me heb, dan maak ik het voor mezelf niet leuker. Ik heb gewoon een raceplan waar ik me aan wil houden en daar wil ik het maximale uithalen. Als een andere medaille — of misschien helemaal geen medaille — er dan niet in zit, maar ik heb er wel alles aan gedaan, dan kan ik mezelf niets verwijten."

Grote concurrentie op de 3000 meter

Toch zal de weg naar het podium niet makkelijk worden. Vanuit zowel binnen- als buitenland is de concurrentie op de 3000 meter enorm. “Ik denk dat de Nederlandse meiden hartstikke goed zijn op deze afstand. Daarnaast is Wiklund natuurlijk ook heel sterk. Dat heeft ze in de laatste wedstrijden wel laten zien. Dus het zal zeker niet makkelijk worden”, vertelt Beune.

De Noorse Ragne Wiklund deelde onlangs nog een waarschuwing uit. Tijdens de World Cup in Inzell, de laatste echte graadmeter voor deze Spelen, reed zij met een baanrecord overtuigend naar de winst. Op diezelfde World Cup liet Beune haar klasse zien op de 1500 meter met de snelste tijd, maar dat is uitgerekend de afstand waarop ze zich voor deze Spelen niet wist te plaatsen.

Teleurstelling op de 1500 meter

Hoewel ze die teleurstelling inmiddels heeft verwerkt en de focus volledig op de 3000 meter ligt, blijft het een gevoelig punt. Dat ze straks lijdzaam moet toekijken op 'haar' 1500 meter, steekt. “Het zal niet leuk worden om ernaar te gaan kijken”, geeft ze toe. Gaat ze dan helemaal niet kijken? “Nee dat wel, maar waarschijnlijk gewoon voor de buis.”

