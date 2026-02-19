"Ik dacht dat hij 'em nog even zou pakken. Ik had het Joep zo gegund. Maar weer net niet. Heel zuur", leeft Marianne Timmer vanuit Milaan mee met Joep Wennemars die na het drama op de 1000 meter dit keer net buiten het podium op de 1500 meter viel.

"Na dat hele debacle op die duizend, dan was deze zo zoet geweest", vervolgt Timmer. "Ik zag Erben nog staan, hij is alleen even niet aanspreekbaar. Dat begrijp ik ook echt wel." Vader Erben Wennemars leefde op de tribune volop mee en zag dat zijn zoon aanvankelijk nog een olympisch record schaatste. Alleen doken er uiteindelijk liefst drie schaatsers onder die tijd. Zo stond niet Joep Wennemars op het podium, maar wel Ning Zhongyan (goud), Jordan Stolz (zilver) en Kjeld Nuis (brons),

"Het is gewoon net niet goed genoeg. Zo simpel is het", aldus Timmer, die in het verleden zelf twee keer de olympische 1000 en eenmaal de 1500 meter wist te winnen. "Echt heel zuur. Wel knap hoe Joep het heeft gedaan. Hij heeft zijn verlies gepakt. De knop omgezet en vooruitkijken. Kijken waar er nog iets te winnen valt. Dat is echt zijn grote kracht. Alleen zit hij er dan net weer naast. Net weer een vierde plek. Dat is voor hem gewoon echt heel pijnlijk."

"Ik kan het echt niet geloven, ik ben er helemaal kapot van", liet Joep Wennemars zelf zichtbaar aangeslagen tegenover Eurosport weten. Hij was slechts 0,23 seconde langzamer dan Nuis, die uiteindelijk het brons greep.

Wennemars beleefde zo een pijnlijke Olympische Winterspelen in Milaan. Eerder leek de 23-jarige schaatser van Team Essent op de 1000 meter op weg naar olympisch brons, maar een verkeerde kruising door toedoen van de Chinees Lian Ziwen gooide roet in het eten. Dat zal voor altijd zijn verhaal van deze Spelen zijn.

