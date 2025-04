Omstreden verhaal van schaatsbond over toptalent Angel Daleman (18): 'Haar hart is verscheurd'

Angel Daleman (18) heeft al veel beleefd in haar jonge schaatsleven. Zo werd ze in maart 2025 op haar zeventiende de jongste wereldkampioene ooit bij de WK afstanden. En ze is betrokken bij een soap rondom haar contract. Genoeg stof voor een stripverhaaltje, dacht de schaatsbond ISU.

Daleman is ook actief in het shorttrack. Zo won ze bij de WK voor junioren in 2022 twee zilveren plakken en werd in 2023 tweede op de 1500 meter bij de NK shorttrack.

Verscheurd

De ISU haakt in bij de trend op social media om tekeningen te maken in de stijl van het Japanse Studio Ghibli, dat in 1985 is opgericht en tientallen animefilms heeft geproduceerd.

De bond ging aan de haal met dit scenario: "Twijfelend tussen shorttrack en langebaan is haar hart vescheurd. Een zeldzaam talent in een verhaal dat pas begint op haar achttiende. Het startschot van een legende, gemarkeerd door podiumplekken op beide disciplines tijdens haar eerste seizoen in het internationale circuit voor volwassenen. Dit is het verhaal van... Laat je reactie achter in de commentaren."

AI

In de reacties wordt diverse keren het correcte antwoord gegeven. Het scenario ging uiteraard over Daleman, die bij de WK afstanden goud pakte met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting op het onderdeel teamsprint voor vrouwen.

Maar er is ook kritiek te lezen op het besluit van de ISU om AI in te zetten om de plaatjes te genereren, wat het verhaal ietwat omstreden maakt. "Ik ben teleurgesteld met deze inbreuk op het intellectuele copyright, het is beschamend", schrijft iemand. Een ander zegt: "Stop met AI inzetten! Dat draagt bij aan de klimaatcrisis. En er zijn echte artiesten die dit kunnen, maar dan nog veel beter. Zielig!"

Contract van Angel Daleman

Daleman lijkt de geste van de bond wel te kunnen waarderen, want ze heeft de post gedeeld in een story op haar eigen account. Waar ze minder over te spreken zal zijn, is dat ze nog geen contract mag tekenen, ondanks dat ze op 25 maart van dit jaar meerderjarig werd.

Daleman mag volgens de regels van de Nederlandse bond KNSB nog altijd geen contract bij een commercieel team tekenen. Dat wil ze wel en dus heeft het management van de schaatsster dispensatie aangevraagd bij de KNSB. Dat wil de bond, maar dan wel als alle ploegen akkoord gaan. Daar kan het management van Daleman zich niet in vinden.