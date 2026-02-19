Kjeld Nuis heeft zijn laatste Olympische Spelen afgesloten met een bronzen medaille. Na afloop van de race onthult de 36-jarige topschaatser wat hem het laatste zetje gaf om nog een keer alles te geven op de 1500 meter. Dat was namelijk een onderonsje met Joep Wennemars.

De strijd om de medailles op de 1500 meter was sensationeel. Wennemars was na het mislopen van eremetaal op de 1000 meter getergd om een plak te pakken. Hij reed een ijzersterke rit en klokte 1:43.05. Dat was wel even slikken voor Nuis, die daarna nog in actie moest komen.

'Déjà vu'

"Ik had voor mijn rit een gekke déjà vu", vertelt de schaatser van Team Reggeborgh. "Ik zag Joep 1:43 rijden en ik voelde echt knikkende knieën. Toen zag ik hem zitten en toen heb ik hem gefeliciteerd."

Hij was onder de indruk van de race van Wennemars en liep naar hem toe op het middenterrein. "En bij die high five viel de spanning eraf. Dat was super vaag", vervolgt Nuis. "Ik dacht: dat heb ik een keer eerder gehad, dat was tegen (Thomas, red.) Krol." Vier jaar geleden reed Krol de snelste tijd op de 1500 meter, maar die werd vebeterd door Nuis. Hij pakte het goud en Krol won zilver.

"Let's fucking go, dat dacht ik", vertelt Nuis over zijn motivatie na het onderonsje. "Dat voelde ik echt. Hij zei: 'Ja dank je wel, succes. Oké, we gaan ervoor", dacht Nuis.

Teleurstelling Wennemars

De drievoudig olympisch kampioen pakte het brons voor Wennemars. De schaatser van Team Essent was ontzettend teleurgesteld dat hij bij zijn eerste Winterspelen geen plak mee naar huis neemt. Het goud was voor Ning Zhongyan en Jordan Stolz won zilver.