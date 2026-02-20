Femke Kok trapte de 1500 meter af en ging voor de dweil aan de leiding met de snelste tijd. Tevreden was ze echter geen moment. Dat bleek al op toen ze over de finish kwam, maar ook in het interview dat ze kort na haar rit gaf.

Ze besprak voordat ze bij de pers aankwam het een en ander met Marijke Groenewoud, die voor de dweil ook niet aan Koks tijd kon tippen. Het ging uiteraard over hun rit, waarin ze niet hun beste tijden lieten zien. "Ik heb er echt voor geknokt, je merkte dat het niet vanzelf ging. Ik dacht: ik moet er nu echt voor vechten en dat is wat ik nu heb gedaan."

Na 700 meter al kapot

Op de 500 meter won Kok goud in een olympisch record, op de 1000 meter pakte ze zilver met een ijzersterke race, maar op de 1500 meter ging het een stuk moeilijker voor de Nederlandse die als eerste en zonder tegenstander van start ging. Ze gaf al aan na 700 meter stuk te zitten, maar was niet de enige. "Iedereen gaat op een hoop. Je ziet het ook aan Marijke, die was met het OKT ook maar een paar honderdsten langzamer dan ik. Ik weet gewoon echt niet wat ik kan verwachten, maar ik heb er alles uitgehaald wat er in zat voor vandaag."

Kok moet nog even geduld hebben of het genoeg is voor een plak. Toppers als Miho Takagi en Antoinette Rijpma-de Jong komen later pas in actie. Zelf heeft ze er wat betreft de medailles wel weinig vertrouwen in, maar van de ambiance heeft ze genoten. "Ik heb er het beste van gemaakt, het publiek staat achter mij. Dat is gewoon super mooi."