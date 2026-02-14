Jordan Stolz heeft opnieuw voor sensatie gezorgd op de 500 meter bij de Olympische Winterspelen in Milaan. De Amerikaan was in het topduel met Jenning de Boo opnieuw ongenaakbaar en snelde naar het goud. De Boo reed een sterke race en pakte het zilver, terwijl het brons naar de Canadees Laurent Dubreuil ging. Joep Wennemars en Sebas Diniz bleven buiten de medailles.

Na zijn gouden plak op de 1000 meter kroonde Stolz zich zaterdag nu ook tot olympisch kampioen op de kortste sprintafstand. Het zilver was dus opnieuw voor De Boo, die in de directe confrontatie net zijn meerdere moest erkennen in het Amerikaanse fenomeen. Puur op waarde geklopt in een prachtig schaatsgevecht.

In een sensationele rit dwongen De Boo en Stolz elkaar tot het uiterste, maar het was zoals al veel vaker dit seizoen weer Stolz die ervandoor ging met de hoofdprijs. Voor de 21-jarige Amerikaan zouden deze Winterspelen legendarisch kunnen worden. Hij heeft tot dusver twee gouden medailles binnen en komt nog op minimaal twee afstanden (1500 meter en mass start) in actie.

Bijrol voor Sebas Diniz en Joep Wennemars

Sebas Diniz was de laatste Nederlander die in actie kwam op de 500 meter in Milaan. Hij maakte zijn olympische debuut en reed in de veertiende rit tegen de Pool Damian Zurek, die werd gezien als één van de topfavorieten. Beide mannen kwamen qua tijd niet in de buurt van het podium. Diniz was tot dusver dit seizoen na De Boo de snelste Nederlander op de 500 meter. Hij eindigde uiteindelijk op een vijfde plaats.

Ook Wennemars stond weer aan de start in Milaan. Na zijn dramatische rit op de 1000 meter, waar hij zijn medaillekansen zag verdampen door hinder van zijn tegenstander was dit voor Wennemars de tweede afstand die hij reed in Milaan. Hij eindigde op een 21e plek, maar er liggen voor hem nog kans op de 1500 meter van aanstaande donderdag. Op die afstand hoopt hij mee te strijden om de medailles.