Openhartige Irene Schouten: 'Het is waar: ik denk dat Jutta Leerdam en ik hierin heel anders zijn'

Irene Schouten (31) geniet na haar uiterst succescolle schaatscarrière van haar pensioen. Ze verkent haar opties, wil ook nog wel met lagere ambities wat marathons rijden en neemt de tijd om terug te blikken op haar ervaringen in de topsport.

In het tijdschrift LINDA zegt ze in de editie van juni 2024 dat ze langzaam went aan het vrijere leven als 'normale' burger. Niet langer moet ze in het weekend op tijd naar bed, niet langer moet ze op feestjes een glaasje wijn afslaan, niet langer moet ze op een kermis de attracties links laten liggen.

Niet dat ze er nu enorm naar verlangt om heftig uit de band te springen. Wat alcohol betreft is ze nou eenmaal eraan gewend dat ze dat niet tot nauwelijks drinkt: "Omdat ik al op mijn zestiende bezig was met topsoprt, kon ik na het avondeten hooguit twee borreltjes doen. Daarna was het klaar."

'Ik vind dat echt heel erg': Irene Schouten doet 'schokkende' ontdekking waar ze aandacht voor wil Irene Schouten nam op 19 februari 2024 in een emotioneel Thialf afscheid van de schaatssport. De stayer wil nog wel een paar marathons rijden, maar verder staat er een punt achter haar glansrijke carrière. De 31-jarige Zwaagdijkse maakt de balans op en blikt vooruit.

Ireen Wüst

Schouten vindt het best leuk om interviews te geven, want dan heeft ze tenminste controle over de inhoud. Meer moeite heeft ze met roddels en suggesties die over haar in de wereld werden geslingerd. Zo vindt ze het vervelend dat ooit werd gesuggereerd dat zij en Ireen Wüst elkaar zouden haten. Het tegendeel is waar: ze kunnen het uitstekend met elkaar vinden, benadrukt Schouten. Ook zal ze het niet missen dat journalisten zo nodig hun mening willen geven over haar prestaties, althans, als ze die "voortdurend negatief beoordelen".

Irene Schouten over conflict Jutta Leerdam en Jumbo: 'Sven Kramer weet echt wel hoe het zit' Irene Schouten (31) heeft haar visie gegeven over de situatie van Jutta Leerdam. De topschaatsster zit momenteel zonder team, nadat haar contract bij Jumbo begin april afliep. Diverse teams zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Leerdam zal dat voorlopig in haar uppie moeten doen.

Jutta Leerdam

Vervolgens komt het gesprek uit op de rol van social media bij topsporters. Schouten heeft met 258 duizend volgers een aardige fanschare op Instagram, maar ze staat in de schaduw van Jutta Leerdam, met haar dik 4 miljoen volgers. Ze bewondert haar: "Ik vind dat Jutta het onwijs goed doet. Ze verdient een hoop geld omdat ze zo populair is en laat al die onzin die over haar wordt geschreven gewoon links liggen." Schouten heeft niet het idee dat Leerdams activiteiten als influencer ten koste gaan van haar schaatsloopbaan: "Ze is in de eerste en laatste plaats gewoon een topsporter."

Irene Schouten: schaatskoningin met schildklierprobleem verraste de wereld met plotseling afscheid Irene Schouten was jarenlang dé specialist op de lange afstanden in het langebaanschaatsen. Ze pakte in 2022 drie gouden medailles op de Olympische Spelen, maar kende in haar carrière ook de nodige tegenslag en stopte op 19 februari 2024 plotseling met schaatsen. Dit is Irene Schouten, de nuchtere 31-jarige oud-schaatster uit het Noord-Hollandse Zwaagdijk-Oost.

Dirkjan Mak

Schouten heeft dit jaar veel tijd gestoken in het opknappen van het huis waarin zij en partner Dirkjan Mak wonen. Mak is een timmerman, Leerdams vriend is Jake Paul, een wereldberoemde YouTube-vlogger en bokser. Dat wijst op een verschil tussen Schouten en Leerdam wat betreft hoe ze hun leven willen leiden.

"Ik ben heel blij met mijn man", zegt ze. "En het is waar: ik denk dat Jutta en ik hierin heel anders zijn. Je moet mij niet op een privéjacht zetten, met een gym en een zwembad."

Jutta Leerdam zag het niet zitten, maar Jake Paul laat zien hoe het moet: 'Stelletje lafaards' Jake Paul staat 20 juli tegenover Mike Tyson in de ring en de twee boksers stonden deze week op twee grote persconferenties. De Amerikaanse vriend van Jutta Leerdam en Iron Mike wisten er weer een ware show van te maken en Paul deed wat hij eerder al aankondigde. De aandacht voor het gevecht is dan ook gigantisch.