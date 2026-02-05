De Olympische Winterspelen staan voor de deur en onze Nederlandse troeven halen natuurlijk alles uit de kast. Niet alleen om zo goed mogelijk te presteren, maar ook om in de stemming te komen. Een Nederlandse schaatsster zette al een stapje extra en dat leverde bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As de nodige lol op.

Antoinette Rijpma-De Jong had haar nagels al helemaal in de olympische sferen gelakt. Ze pronkte in aanloop naar het toernooi al trots met oranje nagels, uiteraard verwijzend naar de Nederlandse kleur. "En twee nagels met een soort zwevend Nederlands, vlamachtig vlaggetje", merkt Naomi van As op in de Sportnieuws.nl-podcast die ze maakt met Ellen Hoog.

De schaatsster is niet de enige, want ook Joy Beune lakte haar nagels en uiteraard kwam ook Jutta Leerdam wat dat betreft goed beslagen ten ijs. "Op zich wel leuk", vindt Van As. "Ik hou er wel van. Toch als je drie weken weggaat, zorg je er voor dat je alles doet. Je gaat naar de kapper, je neemt een facial, je laat je wimpertjes doen." Ellen Hoog vult lachend aan. "Spuit nog effe botox."

'Paar grote knoppen'

Die toevoeging zorgt voor hilariteit bij beiden, waarna het hek bij Van As van de dam is. "Fillertje het en der, een paar grote knoppen er op. En je nagels." Die 'paar grote knoppen' waren uiteraard grappend bedoeld, maar de ex-tophockeysters konden het niet laten om te fantaseren over een plotse borstvergroting voor de Spelen.

"Lijkt me niet aerodynamisch", merkt Hoog op. Van As: "Kan het pak nog aangepast worden? Het zit straks ineens!"

Kleine details

De twee maakten flink wat olympische avonturen mee en weten dus ook dat je in het olympisch dorp je nagels en haar kan doen. "Maar het is ook een lekker gevoel dat je helemaal klaar bent om te racen", vindt Van As. Daar sluit Hoog zich bij aan. "Het zijn de kleine details. Ze zullen er niet net wel of net niet door winnen, maar het is lekker als alles gefixed is. Ik denk dat je onbewust daardoor lekkerder in je vel zit."

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.