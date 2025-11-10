Merel Conijn en haar coach Arjan Samplonius hebben uitleg gegeven over het besluit om de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika over te slaan. De Nederlands kampioene en haar AH-Zaanlander-ploeg zorgden voor enige ophef, maar het zou allemaal niet meer dan een storm in een glas water zijn.

Conijn pakte vorige week knap de Nederlandse titel op de 3000 meter en de 5000 meter. Achteraf maakte ze echter een veelbesproken besluit. Ze besloot als Nederlands kampioene niet af te reizen naar Noord-Amerika voor de World Cup-wedstrijden in Salt Lake City en Calgary. Joy Beune, die wegens ziekte de 5000 meter miste, kon daardoor eenvoudig een aanwijsplek krijgen.

De KNSB reageerde in eerste instantie 'stomverbaasd' op de mededeling van coach Jillert Anema dat hij niet van plan was al zijn schaatsster naar Noord-Amerika te laten gaan. Dat vertelt Arjan Samplonius bij de NOS.

Conijn wil vooral marathons gaan rijden richting hét cruciale toernooi voor de Olympische Spelen: het olympische kwalificatietoernooi. Tussen kerst en oud en nieuw moet ze daar een startbewijs voor de spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo bemachtigen. In gesprek met de NOS onthult ze dat ze deze voorbereiding wel 'spannend' vindt, omdat ze een OKT nog nooit zo is aangevlogen. Conijn is er wel van overtuigd dat dit voor haar 'de beste weg is'.

'Zij ervaart daar stress van'

Coach Samplonius staat achter het besluit van Conijn. Hij geeft een gedetailleerde uitleg voor de keuze van de Nederlands kampioene. Het vele reizen zou voor Conijn een hekel punt zijn. "Het past niet in haar schema, want zij ervaart daar stress van. Het is voor haar beter om thuis te zijn", is Samplonius eerlijk. Een probleem met de schaatsbond ziet hij dan ook niet. "Zolang je dat in overleg doet en de KNSB daar goedkeuring voor geeft, is er geen enkel probleem."

Anema gaf eerder duidelijk aan geen fan te zijn van de World Cup-wedstrijden in Amerika. Volgens hem past het niet voor iedereen in de ideale voorbereiding op het OKT. De KNSB liet echter weten dat de wens was om met alle NK-uitblinkers in Amerika te verschijnen om zoveel mogelijk punten te pakken die uiteindelijk startplekken op de Spelen opleveren. Conijn is nu de belangrijkste afwezige.