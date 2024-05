Oud-schaatser Annette Gerritsen over het einde van haar loopbaan: 'Mijn lijf veranderde meteen'

Annette Gerritsen was jarenlang één van de bepalende gezichten in het Nederlandse schaatsen. De sprintster won onder meer zilver op de Winterspelen in Vancouver en stond twee keer op het podium van de WK sprint. In 2016 besloot zij te stoppen met schaatsen en niet veel later had zij een compleet ander leven.

Toen de schaatsster eind 2016 stopte met haar carrière, werd ze de maand erop zwanger, vertelt ze tegenover schaatsen.nl. Zo moest haar lichaam zich op een bijzondere manier aanpassen aan de nieuwe situatie zonder topsport. "Mijn lijf veranderde meteen en dat was een hele bijzondere manier van aftrainen." Het obsessieve trainen moest zo als vanzelf stoppen, waar Gerritsen erg blij mee was. "Het was een verademing om niet meer constant bezig te zijn met mijn lijf."

'Last van mijn knieën'

Inmiddels heeft de winnares van een zilveren medaille op de Spelen van Vancouver een meer ontspannen benadering van bewegen. "Nu luister ik veel meer naar mijn lichaam en doe ik wat goed voelt." Zo vermijdt Gerritsen activiteiten die een grote impact hebben op haar gewrichten, zoals springen. Ze ondervindt immers nog steeds de fysieke gevolgen van haar schaatscarrière. "Ik heb nog steeds last van mijn knieën. Ik ben nu veel zuiniger op mijn lichaam."

Dat het van belang is om na je carrière in beweging te blijven, wordt op schaatsen.nl ook onderschreven door sportarts Mirjam Steunebrink. "Als je ineens stopt met intensief sporten, maar hetzelfde blijft eten, kun je snel aankomen. Het is daarom belangrijk om je sportactiviteiten af te bouwen en voedingspatroon aan te passen." Ook om ontwenningsverschijnselen als spierkrampen, zwart voor de ogen of hartkloppingen te voorkomen. "Je hart past zich aan de sportbelasting aan. Naarmate je minder beweegt, zal je hart weer wat kleiner worden."