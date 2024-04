Oude coach haalde Reina Anema weg bij Jumbo-Visma: 'Mijn hart huilde er soms van, maar kon me er niet mee bemoeien'

Reina Anema is terug bij Team FrySK. Hier wordt zij herenigd met coach Siep Hoekstra. De laatste jaren ging het wat minder met Anema, tot verdriet van haar nieuwe trainer.

Vlak nadat Jumbo-Visma aan Anema had laten weten dat ze niet met haar doorgingen, sprak ze af met Hoekstra. "Ze wilde een koffie drinken met me", vertelt de coach aan Schaatsen.nl. "Nou, prima, zei ik en vroeg haar wat ze nog voor ogen had. 'Nog graag twee jaar doorgaan', was het antwoord. Dat is wel een heel grote stap, antwoordde ik. Laten we eerst kijken of we je weer op de rit krijgen, want als dat niet lukt, moet je aan andere dingen gaan denken."

Een van die andere zaken in het lesgeven. Anema stond in het verleden al voor de klas en doet dit nu ook weer twee dagen in de week. "Op maandag is het rustdag, ideaal voor degenen die nog studeren, maar ook om wat te verdienen. Reina kan natuurlijk niet fulltime werken. Door ’s maandags voor de klas te staan, en op donderdag, pakt ze zestien uur. Plus: het is beter om niet alleen met schaatsen in de weer te zijn. Dat stompt af en daar word je niet beter van.”

Jaren bij Jumbo

De laatste jaren waren niet de beste voor Anema. Bij Jumbo-Visma kwam het er niet uit. Daar had Hoekstra het soms wel lastig mee. "Mijn hart huilde er soms van, maar ik kon me natuurlijk niet bemoeien met haar. Wel vroeg ik me steeds af waarom het niet lukte. Jumbo-Visma maakt veel gebruik van data die wij nu een beetje overboord zetten. Reina heeft als schaatsster ongetwijfeld wat geleerd en dat passen we op details aan. Het programma van de ploeg paste echter niet bij de mens Anema.”

'Je ziet dat het vuur nog brandt'

De drive is er volgens Hoekstra nog wel. De komende tijd moet uitwijzen hoe Anema er fysiek voor staat. "Komende week doen we testen met haar. Alle nieuwe mensen zet ik op de fiets. Reina had het er altijd over dat ze sterker is geworden. Dat zullen we zien. Wat ik veel belangrijker vind is of de drive er nog is. Bij haar is die hetzelfde gebleven. Als je in d’r ogen kijkt, zie je dat het vuur nog brandt. Daar gaat het me om. Ze ziet haar eigen potentie. Die moet eruit komen."