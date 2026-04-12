Jorrit Bergsma leefde zijn absolute droom op de Olympische Spelen. Met goud op de mass start én brons op de 10 kilometer werd het andermaal een onvergetelijke ervaring voor de schaatser uit Friesland. Maar ook voor zijn ouders was het een heel bijzonder moment. Zij maakten op de Spelen, net als Bergsma zelf, een 'hele mooie tijd' door.

Dat Jorrit Bergsma op zijn veertigste nog goed was voor twee olympische medailles, waarvan één keer goud, hadden niet veel mensen van te voren verwacht. De schaatser uit Aldeboarn boekte daverende successen en is nog altijd niet uitgeschaatst. Ook zijn familie maakte een heerlijke tijd door.

'Lekker kijken'

De bronzen medaille op de tien kilometer volgden de ouders van Bergsma, Anne en Japke, gewoon thuis op de bank. "Je moet gewoon lekker zitten en kijken", meent Anne, in gesprek met Schaatsen.nl. Zonder poespas en zonder camera's, in alle rust. Dat typeert niet alleen hen, maar ook Bergsma zelf als nuchtere Friezen.

Na het succes op de tien kilometer reisden de ouders wél af naar Milaan voor de mass start. In het stadion groeide de spanning toen Bergsma zijn dodelijke aanval plaatste. "Toen hij op het juiste moment wegsprong, nam het vertrouwen toe: dit redt hij", blikt Anne terug. Even later volgden het goud en pure ontlading. "Dan ga je even uit je dak."

Matties

Tijdens de Spelen stond vrijwel de hele wereld even in het teken van het matje van Bergsma. In Nederland leidde het zelfs tot een ware 'mattie-hype'. "Het is prachtig wat het allemaal heeft losgemaakt", aldus Anne. "De matties zag je overal." Het werd een soort nationaal symbool van verbondenheid tussen de fans en sporters zelf.

De huldiging werd voor Bergsma anders dan voor de meeste sporters, daar het TeamNL-huis al was gesloten. Daardoor vierde hij het, met Marijke Groenewoud, in de kelder van een discotheek. "Zó gezellig. Alle atleten samen, één geheel. Dat heb ik nog nooit zo meegemaakt", vertelt Anne daarover.

Samen met de kleinkinderen

Naast de ouders van Bergsma stonden natuurlijk ook zijn kinderen, zoon Brent en dochter Barbara Jean, behoorlijk in de belangstelling. Dat maakte het extra bijzonder voor de trotse (groot)ouders. "Je ziet wat dat met ze doet. Ze groeien ervan."

Van een olympische dip hebben de ouders geen last. "Absoluut niet, het is gewoon een gelukkig gevoel", besluiten zij. En Bergsma? Die lijkt voorlopig nog niet klaar. Hij richt zich nog minstens één seizoen op de langebaan, en heeft ook ambities in het marathonschaatsen. Al liep zijn voorbereiding vorige week wel wat problemen op door een valpartij.