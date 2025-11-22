Joy Beune zegevierde andermaal op de 3000 meter, ditmaal bij de World Cup in Calgary. In Canada bungelden de schaatsers van trainer Jillert Anema opnieuw achteraan, wat hem op flinke kritiek kwam te staan. Bente Kerkhoff werd twaalfde, Marijke Groenewoud slechts veertiende.

Direct na de 3000 meter werd de race geanalyseerd door voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert. In Calgary blonk Beune opnieuw uit, waar de schaatsers van Team Albert Heijn Zaanlander wederom teleurstelden. "Ik ben met stomheid geslagen", opende Tuitert. "Ik heb de NK afstanden nog op mijn netvlies staan, waar de ploeg van Anema zo fantastisch reed." Daar eindigden drie pupillen van hem op het podium.

"Het ziet er niet uit, technisch. Het lijkt slecht", ging Tuitert verder bij de NOS. Toen de camera zich richtte op een uitfietsende Groenewoud, wist presentator Henry Schut te melden dat zij de verslaggevers niet te woord wilde staan. "Ze zei: 'Ik heb niks positiefs te melden, dus ik kom niet'. Dat mag, maar is ook wel veelzeggend, hè", merkte hij op.

'Dit is overmoed'

Tuitert zocht vervolgens naar woorden om zijn verbazing uit te spreken. "Als je zo goed bent, je hebt je ploeg zó goed op de rit. Het is gewoon overmoed", richtte hij zich tot Anema. "Het is een geweldig, slimme trainer. Maar dit is overmoed. Denken: ik ben zo goed, wij gaan het helemaal op de spits drijven en alle risico's nemen. We gaan doortrainen, heel laat aankomen op hoogte en zitten met een jetlag. Op dit niveau... dat is zo zonde", vond hij.

"Ook voor die meiden. Je komt hier, op zo'n ijsbaan", verwees Tuitert naar de prima omstandigheden in Calgary. "Je ziet iedereen wereldrecords rijden en je rijdt zelf achteruit. Dat wil je toch niet? Denk effe niet aan het OKT, denk effe niet aan de Olympische Spelen. Je bent híér aan het schaatsen", beargumenteerde hij. "Het gaat ook in je hoofd zitten. Op een gegeven moment ga je twijfelen of je überhaupt nog kán schaatsen", aldus Tuitert.

"Dan heb je eigenlijk alle winst die je had op een NK, met zoveel goede schaatsers, allemaal weggevaagd", vond Tuitert, die zichtbaar geïrriteerd was. Schut wilde ook niet in de negativiteit blijven hangen, waarna hij het interview met winnares Beune inleidde.

