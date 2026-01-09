Dat Joep Wennemars een topsporter zou gaan worden stond bij zijn geboorte al in de sterren geschreven. Tijdens een uniek inkijkje in huize Wennemars vertelt het topsportgezin openhartig over 23-jarige schaatser. "Hij lijkt soms wel een machine."

Het moment dat de schaatsvonk oversloeg op Joep Wennemars kan hij zich nog goed herinneren. Dat was tijdens het afscheid van zijn vader, Erben Wennemars, in een volgepakt Thialf, zo vertelt de schaatser van Team Essent in de videoserie Athletes To Watch. "Daar zijn nog mooie beelden van te vinden op internet, helaas", grapt hij. "Dat was een hele happening. Dat had veel indruk op mij gemaakt."

Zie hieronder de 'mooie beelden' van een jonge Joep in een vol Thialf:

Onenigheid

Zijn vader wilde dan ook niets liever dan dat Joep hem opvolgde. "Schaatsen heeft mij heel veel opgeleverd, vooral plezier. Dat gun ik Joep ook gewoon", vertelt Erben Wennemars in de serie. "Veel mensen vragen zich ook af: Moet hij wel hetzelfde gaan doen als zijn vader? Ik zei ja."

"Ik zei nee", verklaart Renate van der Zalm, de moeder van Joep die naast haar man zit. "Ik vind het als moeder soms moeilijk hoe intens zijn leven is en hoe snel hij wordt afgerekend op dingen. Ik zie ook wat het hem kost."

'Bevrijding'

Toch koos Wennemars ervoor om in de voetsporen van zijn vader te treden, ondanks dat dit voor veel druk zorgde bij de jonge schaatser. Gelukkig heeft hij daar sinds vorig seizoen geen last meer van. "Het WK was echt een bevrijding voor hem. Hij werd altijd vergeleken met mij en toen viel die druk weg", verklaart Erben.

Van der Zalm had na de wereldtitel van Wennemars op de 1000 meter vooral bewondering voor zijn relativeringsvermogen. "De grap is, hij ging de volgende dag gewoon vrolijk verder met trainen. Voor hem was er gewoon weer wat afgevinkt. De focus ging gelijk weer naar de Olympische Spelen en wat daarvoor moet gebeuren."

'Soms lijkt hij wel een machine'

Ook Niels Wennemars, de tweede zoon van Erben, is ook onder de indruk van zijn broer. "Hij legt de lat ongelofelijk hoog voor zichzelf en daarmee automatisch ook voor mij", zo vertelt hij openhartig. "Hij heeft een studie afgerond op universitair niveau en hij is topsporter. Soms lijkt Joep wel een machine, dat is hij ook. Hij heeft ook een goed hart."

Olympische Spelen/EK afstanden

En dat Wennemars een machine is, bewees hij tijdens het OKT. Anderhalve week geleden verzekerde de vriend van Suzanne Schulting zich van een olympisch startbewijs op drie verschillende afstanden: de 500 meter, 1000 meter en 1500 meter. Door de intensieve voorbereiding op de Winterspelen komt Wennemars komend weekend niet in actie op de EK afstanden in Polen.