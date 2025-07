Terwijl het schaatsen stil ligt tot het begin van het nieuwe seizoen, genieten de meeste rijders van een aantal vrije momenten. Zo ook schaatskoppel Jorrit en Heather Bergsma. De twee delen op zondag prachtige foto's van hun twee kinderen.

Het gezin geniet in het Friese dorpje Oldeboorn van een vrije dag in het zonnetje. In dat dorp werd Bergsma geboren. Langs het water hebben de schaatsers besloten om te gaan vissen met hun kinderen. En dat met succes, want het zoontje van het stel had al snel een klein visje te pakken. Op de tweede foto van de familie Bergsma is te zien dat ook de dochter meedoet. Op een foto met daarbij een hartje laten Heather en Jorrit merken dat hun hart smelt door de schattige foto's van hun kinderen.

i familie bergsma vist

Doelen

Zo'n acht weken geleden deelde Bergsma al dat hij weer op de fiets stapte met daarbij de tekst: 'Het olympische seizoen is begonnen'. Daarmee doelt de schaatser op de aankomende winterspelen in Milaan. Voor Bergsma is het zijn vierde deelname op rij aan de Winterspelen. Eerder was hij ook actief in het Russische Sotsji (Rusland), Pyeongchang (Zuid-Korea) en Beijing (China).

In Milaan zal Bergsma actief zijn op zijn favoriete afstand de 10 kilometer. Daar zal hij proberen om nog een olympische medaille aan zijn palmares toe te voegen. Daarom is de Nederlander in volle training op het nieuwe schaatsseizoen. Op zijn Instagram deelt hij beelden vanaf de fiets en spoedig zal hij ook weer het ijs kunnen betreden.

Dit is Jorrit Bergsma: getrouwd met topschaatsster en na olympische sensatie bezig aan tweede leven Jorrit Bergsma is letterlijk en figuurlijk een man van de lange adem. De 38-jarige schaatser gaat al jaren mee, won kasten vol aan prijzen en is nu bezig aan een tweede leven op de ijsbaan. Daarnaast is hij gelukkig in de liefde met een voormalig topschaatsster uit de Verenigde Staten.

Heather Bergsma

Bergsma leerde zijn vrouw Heather ook kennen via het schaatsen. Onder haar meisjesnaam Heather Richardson was de Amerikaanse ook lange tijd actief in de schaatswereld. In het voorjaar van 2020 besloot ze te stoppen, maar daarvoor was ze succesvol op verschillende toernooien. In Pyeongchang pakte ze in 2018 een bronzen medaille op de ploegenachtervolging en in 2013 werd ze wereldkampioene sprint.