We kennen Jorrit Bergsma natuurlijk vooral van zijn geweldige prestaties op het ijs. Maar in een ver verleden had de meervoudig olympisch kampioen een heel ander beroep. Hij was namelijk fietsenmaker. En dat verleer je klaarblijkelijk nooit.

Voor Jorrit Bergsma stonden de afgelopen weken vooral in het teken van veel leuke dingen doen. Na zijn succes op de Olympische Spelen, waar hij op veertigjarige leeftijd naar het goud op de mass start schaatste, was zijn planning bomvol huldigingen en andere leuke bezigheden.

Nieuwe racefiets

Maar dat Bergsma van meer markten thuis is, blijkt uit een reeks stories die hij deelt op zijn persoonlijke Instagram. De Friese schaatser laat namelijk zien als een kind zo blij te zijn met een nieuwe racefiets. Die heeft de atleet van Team AH Zaanlander nota bene zelf in elkaar gezegd. Dat is echter minder gek dan wellicht lijkt.

Fietsenmaker

Bij de foto's schrijft Bergsma namelijk 'Back to the roots'. En dat is het zeker. In een ver verleden, nog voordat hij zich volledig richtte op een carrière als topschaatser, werkte Bergsma namelijk als fietsenmaker. Dat deed hij toen bij een fietsenwinkel in Sneek. Meerdere dagen per week fietste hij vanaf zijn huis naar de winkel, ruim twintig kilometer. Dat kwam bovendien zijn schaatscarrière ten goede.

Zoals een echte topsporter betaamt, toont Bergsma zich een harde werker. Met het nodige gereedschap, en een petje om zijn kenmerkende mat uit zijn gezicht te houden, is hij druk bezig met het in elkaar zetten van een feloranje fiets. In zijn laatste story deelt hij een foto's met zijn 'collega's' én met het eindresultaat. Dat mag er zijn. De fiets oogt namelijk erg snel, waarmee Bergsma zijn geliefde rondje dus weer in alle rust kan fietsen.

Fietsen als voorbereiding

In de voorbereiding op het nieuwe schaatsseizoen, waar de blik inmiddels alweer zachtjes naar toe gaat, is het hebben van een goede wielrenfiets essentieel. Veel schaatsers gebruiken het wielrennen om hun conditie en uithoudigingsvermogen zo goed mogelijk bij te houden. In het geval van Bergsma is dat onderdeel van zijn succes. Alle ritjes tussen Sneek en zijn ouderlijk huis hebben hem geholpen in het vormen van de schaatser die hij. Met alle medailles die hij won, waaronder tweemaal olympisch goud, is dat helemaal goedgekomen. De foto's bewijzen echter dat hij ook na zijn sportloopbaan, gewoon weer aan de slag kan als fietsenmaker.