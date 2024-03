Prijzengeld WK allround | Dit verdienden Joy Beune, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong

Joy Beune heeft zondag in Inzell na een geweldige slotdag de WK allround gewonnen. De Nederlandse won zowel de 1500 meter als de 5000 meter en troefde daarmee Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong af. Het is voor Beune haar eerste wereldtitel allround en ze is daarmee opvolgster van Irene Schouten, die in 2022 wereldkampioen werd. Het is pas de tweede keer dat het volledige podium Nederlands is bij de vrouwen.