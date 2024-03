Prijzengeld WK Shorttrack | Dit bedrag kunnen Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Jens van ’t Wou verdienen

In Rotterdam Ahoy vindt aankomend weekend de WK Shorttrack plaats. De Nederlandse atleten hopen veel gouden medailles te pakken. Een medaille winnen op een WK is uiteraard een grote eer, maar de Internationale Schaats Unie (ISU) beloont de succesvolle atleten niet met veel prijzengeld.

Alle wereldtoppers binnen het shorttrack strijden vanaf vrijdag 15 maart tot en met zondag 17 maart om de medailles. Er zijn voor de mannen en vrouwen vier afstanden die gedurende het weekend in Rotterdam worden gereden. Bovendien is er nog de relay voor de mannen en vrouwen, en de gemengde relay.

Programma WK shorttrack 2024 | Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verdedigen hun wereldtitels in Rotterdam Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers op, maar dat betekent niet dat het schaatsseizoen al voorbij is. De shorttrackers rijden komend weekend namelijk hun WK en ze doen dat in Nederland. In Rotterdam Ahoy hoopt de ploeg van onder anderen Suzanne Schulting de nodige gouden medailles te gaan pakken. Bekijk hier alle belangrijke informatie over het toernooi.

Suzanne Schulting keert bij de WK shorttrack terug na een moeilijk jaar. Ze stond vorige maand voor het eerst weer op het ijs na een afwezigheid van elf maanden. De olympisch kampioene raakte na het vorige WK oververmoeid, liep een virus op en kreeg na een val op de training een schaats in haar rug. Het is nog even de vraag in welke vorm Schulting aan de start verschijnt dit weekend.

Prijzengeld WK Shorttrack 2024

De shorttrackers verdelen een prijzenpot van in totaal 150.000 euro. Dit bedrag is gelijk verdeeld over de mannen en vrouwen. Per afstand ontvangen alleen de nummers één tot en met drie een geldbedrag. De winnaar moet het bij het winnen van een afstand doen met 6.400 euro.

Einduitslag Prijzengeld 1 6.400 euro 2 4.500 euro 3 2.750 euro

Magere prijzenpot

Er bestaat uit een kans dat Schulting en Xandra Velzeboer op alle afstanden in actie komen waardoor het gewonnen geldbedrag nog kan oplopen. Bovendien zijn er met de relay en gemengde relay extra kansen om financieel een extra slag te slaan. Echter moet het gewonnen prijzengeld met de relay verdeelt worden over het gehele team, wat betekent dat een shorttracker zelf 1.600 euro overhoudt.

In vergelijking tot het langebaan schaatsen loopt shorttrack nog behoorlijk achter. De schaatsers kunnen bij winst op een bepaalde afstand 5.500 euro bijschreven, maar maken dit volledig goed vanwege het prijzengeld wat de winnaar van het eindklassement verdiend. Joy Beune verdiende met haar wereldtitel allround 20.000 euro. Bij het WK sprint was Miho Takagi de winnares die 12.000 euro mocht bijschrijven.

Velzeboer hoopt kunstje te herhalen

Voor Xandra Velzeboer was de WK shorttrack van 2023 zeer succesvol. Ze wist vorig jaar twee individuele afstanden en zowel de vrouwen- als gemengde relay te winnen. Dit leverde haar toen in totaal 16.000 euro op. Het is dus duidelijk dat er absoluut een mooi bedrag kan worden gewonnen, maar dat hier veel individuele overwinningen voor nodig zijn.