Programma en uitslagen WK shorttrack 2024 | Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting in actie op slotdag

Het seizoen zit er voor de langebaanschaatsers op, maar dat betekent niet dat het schaatsseizoen al voorbij is. De shorttrackers rijden dit weekend namelijk hun WK en ze doen dat in Nederland. In Rotterdam Ahoy hoopt de ploeg van onder anderen Suzanne Schulting de nodige gouden medailles te gaan pakken. Bekijk hier alle belangrijke informatie over het toernooi.

Het toernooi begon op vrijdag 15 maart en duurt tot en met zondag 17 maart 2024. De shorttrackers rijden in Rotterdam Ahoy en het was eigenlijk de bedoeling dat ze dat drie jaar geleden al zouden doen. Toen waren er in het voorjaar van 2021 nog heel strenge coronamaatregelen. Er mocht geen publiek bij zijn en dus werd besloten om het toernooi dan maar in Dordrecht te houden. In 2017 waren de wereldkampioenschappen wel al een keer in Ahoy.

Suzanne Schulting schuldbewust na valpartij en diskwalificatie: 'Dat is eigenlijk dom' Suzanne Schulting beleeft nog niet veel lol aan de WK shorttrack 2024 in Rotterdam. De succesvolste schaatster op de korte baan van de laatste jaren kreeg te maken met een valpartij op de 1500 meter en diskwalificatie op de 500 meter.

Uitslagen WK shorttrack

Zaterdag leverde nog geen Nederlandse wereldtitels op, wel pakten Jens van 't Wout (1500 meter) en Xandra Velzeboer (500 meter) zilver.

Afstand Geslacht Goud Zilver Brons 1500 meter Mannen Kim Gil-li Kristen Santos Corinne Stoddard 1500 meter Vrouwen Sun Long Jens van 't Wout Brendan Corey 500 meter Mannen Kim Boutin Xandra Velzeboer Kristen Santos 500 meter Vrouwen Lin Xiaojun Denis Nikisja Jordan Pierre-Gilles

Foto | Suzanne Schulting toont litteken na ongeluk met schaats Suzanne Schulting is inmiddels met het nodige succes terug op het ijs, maar de gevolgen van het ongeluk tijdens een training ruim drie maanden geleden zijn nog altijd zichtbaar.

Op welke zender kijk je naar de WK shorttrack in Rotterdam?

De slotdag van de WK shorttrack is op zondag te zien bij de NOS. De uitzending op NPO1 begint om 13.10 uur.

Programma WK shorttrack in Rotterdam

14:02 1000 meter vrouwen & mannen – Kwartfinales, met Xandra en Michelle Velzeboer en Suzanne Schulting (v) en Itzhak de Laat en Jens van 't Wout (m).

14:49 1000 meter vrouwen & mannen – Halve finales

15:22 1000 meter vrouwen & mannen – Finales

16:04 Mixed relay – Finales met Nederland, Amerika, China en Italië

16:37 Relay vrouwen en mannen – A finales met Nederland, Amerika, Canada en Zuid-Korea.

Nederlandse deelnemers