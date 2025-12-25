Het kalenderjaar zit er bijna op, maar de Nederlandse topschaatsers moeten in de laatste week van 2025 nog één keer laten zien wat ze waard zijn. Het cruciale olympisch kwalificatietoernooi (OKT) staat namelijk voor de deur en duurt maar liefst vijf dagen. Dit is het uitgebreide programma van het spektakel in schaatstempel Thialf te Heerenveen.

De laatste dagen van 2025 worden allesbepalend voor het restant van het schaatsseizoen van de Nederlanders. Op het OKT kunnen Femke Kok, Jutta Leerdam. Joy Beune, Jenning de Boo, Kjeld Nuis en alle andere grote schaatsers in ons kikkerlandje tickets bemachtigen voor de Spelen van Milaan in februari 2026.

Matrix voor OKT is bekend

Inmiddels is ook duidelijk hoe dat moet gebeuren. In aanloop naar het cruciale toernooi heeft de KNSB, de Nederlandse schaatsbond, ook de zogeheten matrix wereldkundig gemaakt. Daarmee is duidelijk welke plek tijdens het OKT waarschijnlijk recht geeft op een ticket voor de Spelen.

Voor Nederland mogen er in totaal negen mannen en negen vrouwen naar de Spelen. In totaal zijn er veel meer startplekken als je alle afstanden bij elkaar optelt, maar veel schaatsers komen in Milaan natuurlijk op meerdere afstanden in actie.

Ook het tijdschema van het OKT is wereldkundig. Het kwalificatietoernooi duurt van vrijdag 26 december (tweede kerstdag dus) tot en met dinsdag 30 december. Er zijn per dag zeer weinig afstanden, zeker in vergelijking met de World Cup. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat schaatsers niet te vaak op één dag in actie moeten komen tijdens een kwalificatietoernooi.

Programma OKT van dag tot dag

Vrijdag 26 december

15:00 | 1000 meter vrouwen

15:47 | 5000 meter mannen



Zaterdag 27 december

17:25 | 1e 500 meter mannen

18:07 | 3000 meter vrouwen

19:13 | 2e 500 meter mannen



Zondag 28 december

16:25 | 1e 500 meter vrouwen

17:08 | 10.000 meter mannen

19:18 | 2e 500 meter vrouwen



Maandag 29 december

18:15 | 1500 meter vrouwen

19:11 | 1000 meter mannen



Dinsdag 30 december

17:45 | 5000 meter vrouwen

18:58 | 1500 meter mannen

19.44 | Sprint Marathon mannen en vrouwen (geen kwalificatie-onderdeel)

De Olympische Winterspelen vinden over anderhalve maand plaats. Het sportspektakel in Milaan duurt van 6 februari tot en met 22 februari.

