De Nederlandse shorttracksters hebben helaas naast een medaille gegrepen bij de relay op de Olympische Spelen. Door een valpartij ging het helemaal mis. "Het was echt zoveel pech."

Als viertal verscheen de ploeg voor de camera van de NOS. Vooral Michelle Velzeboer en Zoë Deltrap hadden het zichtbaar moeilijk, maar ook Selma Poutsma en Xandra Velzeboer stonden er beteuterd bij. "Het is een enorme teleurstelling, want ik denk dat we op een goede plek zaten", stelt Xandra Velzeboer. "Met wat we al hebben laten zien dit toernooi voelde ik al het vertrouwen en had ik er ook al het vertrouwen in. We hadden allemaal zo'n zin in deze finale, om voor de winst te strijden. We waren goed bezig, maar dit is gewoon ontzettend veel pech."

Tranen

Het ging mis bij een wissel van Poutsma en Michelle Velzeboer. Zij proberen terug te blikken op dit moment. "Er was wat ruimte bij de wissel", zag Poutsma. "Ik probeerde een harde duw te geven. Canada zat toen wat wijder... Het is lastig te zeggen nu eigenlijk. Soms zitten mensen op verschillende plekken en past het net niet in elkaar. Ik had het idee dat dat nu gebeurde helaas."

De gevallen Velzeboer kon haar tranen niet bedwingen. "Selma en ik hadden eigenlijk een hele goede wissel. Canada kwam vanaf wijd naar binnen toe. Ik zat daar toen al en ik kon nergens heen. Ik ga rechtdoor en zij rijdt mij gewoon onderuit. Dat is helaas onderdeel van de sport. Er is niks aan de uitslag veranderd, dat gebeurt vaker met dit soort incidenten. Dan denk je: het goud is weg. Überhaupt een medaille. Dat is wel pijnlijk ja", slikt ze, zichtbaar geëmotioneerd.

Ook Deltrap had het moeilijk. Voor haar was dit de enige kans op een medaille deze Spelen. "We waren er snel bij en hebben er alles aan gedaan om terug te rijden. Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt op de finish. We hebben echt gestreden, maar het was gewoon jammer."

Toch trots

"Dit komt hard binnen", beseft Xandra Velzeboer, die desondanks trots is op de oranje ploeg. "Ik wilde echt met deze meiden op het podium staan. We zijn ontzettend goed en hebben ons optimaal hiervoor voorbereid. We hadden niks meer kunnen doen dan dit en we waren er helemaal klaar voor. Tot de finish had ik nog hoop dat we misschien nog met een medaille naar huis konden gaan. Verder was het blijkbaar een 'clean race'. We hebben net het moment terug gekeken: het was echt zoveel pech. Ik sta hier en ben echt heel trots op deze meiden. Dat was ik al voor de finale, maar dat ben ik nu natuurlijk nog steeds. Maar dit is wel echt heel pijnlijk."

Favoriet

Nederland was een van de favorieten voor de gouden medaille op de relay. In een finale met andere grootmachten als Zuid-Korea, Canada en Italië begonnen de dames in het oranje nog goed, maar na een wissel ging het mis. Michelle Velzeboer ging onderuit en daarna werd het tempo gelijk opgeschroefd door de Canadese vrouwen. Een terugkeer in de strijd om de medailles was dus niet meer mogelijk, waardoor een pijnlijke vierde plek het eindstation werd.

Schulting

Voorafgaand aan de grote finale van de relay ging het vooral over de opstelling bij de Nederlandse dames. Koos bondscoach Niels Kerstholt deed er geen uitspraken over, maar verkoos uiteindelijk toch Zoë Deltrap boven Suzanne Schulting. Laatstgenoemde heeft natuurlijk een indrukwekkend palmares in het shorttrack, maar focuste zich de afgelopen jaren vooral op de lange baan. Daardoor trainde zij niet mee op de relay, iets dat Deltrap wel deed.